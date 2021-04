Más de un año después del confinamiento más estricto, es sabido que el coronavirus muta más que algunos políticos en campaña electoral. La cepa que amenaza con volver a trastocar ahora la cada vez más cercana vuelta a la antigua normalidad es la india. Pese a hacer un acto sobre migraciones y culturas, no ha sido Ángel Gabilondo quien la ha mencionado este martes, sino Isabel Díaz Ayuso. "Fernando Simón ha dicho que hay que restar importancia a la cepa india... Que Dios nos pille confesados", ha lanzado la presidenta y candidata ante las risas de los asistentes en un vídeo que ha subido a su cuenta de Twitter.

La cepa india. pic.twitter.com/gFtx06LF1y — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 27, 2021

Confesados no se sabe, pero a quien Dios ha pillado hoy casados ha sido al matrimonio Monasterio-Espinosa de los Monteros. El portavoz parlamentario de Vox ha felicitado a la candidata a la Asamblea, con quien se casó hace 20 años. "Mucha gente me habla sorprendida del aguante que tiene Monasterio, pero es que está entrenada porque me tiene que aguantar a mí desde hace tiempo", ha compartido Espinosa de los Monteros. En campaña electoral, las bodas dan mucho juego en los titulares periodísticos. Luego, ya menos, porque ningún matrimonio político dura tanto. Que se lo digan a Ayuso y a Aguado.

Mucha gente me habla sorprendida del aguante que tiene @monasterioR. Pero es que está entrenada, porque me tiene que aguantar a mí desde hace tiempo!😂



De hecho, hoy hace nada menos que 20 años que nos casamos. #Gracias por estos primeros 20 y muchas felicidades! pic.twitter.com/i83hBZD11X — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) April 27, 2021

Sobre un matrimonio versa también el spot electoral estrenado por Podemos. Guionizado por el actor Carlos Bardem y dirigido por Elena Molina, narra la situación de una familia que debe acudir a las colas del hambre a por comida, teniendo al hijo en ERTE y a la hija sin encontrar un alquiler asequible. Mientras, en la televisión suenan diferentes frases de Ayuso, a quien Más Madrid retrata como la nueva Esperanza Aguirre.

La familia y la TV 🎬 Escrito por @carlosbardem y dirigido por Elena Molina. pic.twitter.com/VnVq36LRSr — Podemos Comunidad de Madrid (@PodemosCMadrid) April 27, 2021

Pablo Gómez Perpinyà, coportavoz de la formación, ha escrito un tuit en el que ha recordado, de nuevo, a Manuela Carmena y ha comparado su trayectoria con la de García, que aspira a remontar como hizo Manuela contra la lideresa. Que Dios les pille confesados.