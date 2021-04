Deportistas de élite vuelven a las aulas para evitar que las niñas abandonen pronto la práctica

Los profesionales del deporte vuelven este curso a las colegios madrileños para incentivar la práctica deportiva entre las chicas y así evitar que abandonen pronto esta práctica. Este miércoles arranca la segunda edición del programa ¡Chicas, el deporte nos hace poderosas! que este año se impartirá en 10 institutos de Arganzuela, Chamartín, Hortaleza, Vicálvaro y Villa de Vallecas, según avanza el área de Deportes a 20minutos.

Según explican las fuentes municipales, "con motivo de las restricciones por motivo de la pandemia", para esta segunda fase se han grabado previamente diferentes charlas de las “Embajadoras Iberdrola” con preguntas del alumnado para que se pueda difundir en todos los centros educativos de Madrid. Así las charlas para el alumando de entre 12 y 14 años estarán centradas en la educación deportiva como medio para favorecer el desarrollo personal. Para el alumnado de 15 a 17 años se orientará a la lucha para llegar a lo más alto rompiendo barreras y echando abajo prejuicios u otro tipo de situaciones adversas.

Todo ello irá de mano de las deportistas Sandra Sánchez (karate), Ana Martínez, (balonmano), Stefy Navarro (parkour), Amaia Erbina (rugby), Desirée Vila (atleta paraolímpica) y Maria González (boxeo).

Además, la campaña de Poderosas ha sido nominada por The Washington Academy of Political Arts & Sciences (The WAPAS) a los premios The Napolitans Victory Awards de 2020 en la categoría “Campaña Municipal del Año”. Estos son los galardones concedidos a los más grandes del mundo de la consultoría política. Es el único premio cuya convocatoria se extiende a más de 21 países e incluye variedad de categorías que van desde campañas estatales y locales hasta las que disputan la presidencia de un país, indican desde Cibeles.

“Desde que llegué al área de Deporte, una de mis prioridades ha sido siempre apostar por la igualdad de oportunidades como compromiso con el deporte femenino. El deporte es transmisión de valores, esfuerzo y empatía, pero también nos empodera, porque es fuente de autoestima, seguridad y libertad”, apunta la delegada del área Sofía Miranda.

Y es que para la concejala de Ciudadanos, "las claves del éxito son la constancia, el compromiso, la superación y sobre todo la pasión por el deporte. Solo con pasión se pueden lograr los mayores éxitos”.