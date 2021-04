Intersindical convoca concentracions en les portes dels centres de treball amb roba negra pel 28A

Segons les dades d'Iv, a la Comunitat Valenciana 56 persones van morir en 2020 per accident en els seus llocs de treball i altres 18 en sinistres in itinere. "Les persones treballadores i el conjunt de la població ha patit especialment les conseqüències de la crisi sanitària -també la laboral i socioeconòmica- de la covid-19, que en poc més d'un any ha generat una situació dramàtica en tots els àmbits de la vida i que s'ha situat a la vora del col·lapse", denuncia el sindicat.

Per aquest motiu, en el 28 d'abril, a totes les víctimes dels accidents se sumen les provocades pel coronavirus, que en el sector sanitari es converteixen en accident laboral o professional. "La seguretat i la salut en el treball són drets irrenunciables", assenyala el sindicat, dins de la campanya 'Plantem Cara', en la qual exigeixen que aquests drets estiguen en tot moment garantits, també en la pandèmia, "planificats i integrats en els sistemes de gestió, que també han de previndre situacions d'emergència".

El sindicat demana a l'administració que avalue totes les situacions de perill laboral i s'assegure que s'adopten les mesures de protecció i control dels riscos biològics -amb possible contagi per infecció- ergonòmics, físics, ambientals i químics". També considera necessari aborda l'estrés i els riscos psicosocials, la violència i l'assetjament en el treball.

Iv demana, amb motiu del 28 d'abril, mesures que protegisquen a les persones més sensibles, vulnerables i amb treballs precaris perquè les epidèmies tenen "un gran impacte" en el món del treball i generen "discriminació i desigualtat en determinats col·lectius", al mateix temps que reclama un sistema preventiu "resilient, capaç d'eliminar els accidents laborals i les malalties professionals" perquè la salut i la vida dels treballadors "no està en venda".