Carmen Lomana ha vuelto a atacar a Rocío Carrasco, después de haber criticado su testimonio por llegar tarde o por su forma de hablar de su hija. Y es precisamente de ella, Rocío Flores, de quien ha hablado en su última publicación de Twitter y ha destacado que es quien está aguantando maltrato.

Después de pronunciarse en varias ocasiones, este martes la empresaria ha asegurado que no iba a hablar "nunca más" de ese tema. "Yo no apoyo a nadie, que me da igual, me da lo mismo. No es mi problema", ha respondido a la prensa.

La reportera de Europa Press le ha preguntado si consideraba que había dos víctimas en esta historia, que eran los hijos. "Eso lo entiende cualquiera que no sea corto mental", ha respondido Carmen Lomana.

Que terrible es ver a una madre estigmatizar a su hija para siempre. No tiene vergüenza, no tiene conciencia para tratar así a un hijo. La única digna de lástima es Rocio Flores, que aguanta estoica todo este maltrato hacia ella. Vaya montaje ha hecho la cadena 🤦‍♀️ — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) April 26, 2021

Sin embargo, fue este domingo de madrugada cuando se pronunció por última vez en Twitter sobre el capítulo de la agresión de Rocío Flores a Rocío Carrasco. "Qué terrible es ver a una madre estigmatizar a su hija para siempre", criticó la celebrity.

"No tiene vergüenza, no tiene conciencia para tratar así a un hijo", continuó. "La única digna de lástima es Rocío Flores, que aguanta estoica todo este maltrato hacia ella. Vaya montaje ha hecho la cadena".