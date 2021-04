EE UU permite que los vacunados puedan salir a la calle sin mascarilla

El Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos ha afirmado que los ciudadanos que hayan recibido la vacuna completa contra el coronavirus ya no necesitarían llevar la mascarilla salvo que estén en aglomeraciones e incluso que los ciudadanos no vacunados pueden, no llevarla tampoco en algunos casos.

Así se refleja en la guía actualizada publicada este martes, que señala que, vacunados del todo o no, no es necesario llevar la mascarilla en el exterior cuando se camina, se monta en bicicleta o se corre solo o con miembros del hogar. Igualmente, afirma que se puede estar sin mascarilla en reuniones pequeñas en interiores con personas completamente vacunadas.

No obstante, las recomendaciones, más allá de ahí, difieren para las personas completamente vacunadas y los no vacunados.

Los no vacunados (que el CDC define como aquellos que no hayan recibido aún las dos dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna o una dosis de Janssen) deben llevar la mascarilla en reuniones en exteriores en las que haya otras personas sin vacunar, así como en el interior de los restaurantes.

En cambio, los vacunados no necesitarían ponerse mascarilla en esas situaciones, según la guía.

Sin embargo, aún se recomienda el uso de mascarilla para todo el mundo en eventos multitudinarios en exteriores, como conciertos o eventos deportivos, y en lugares públicos interiores, como centros comerciales, bares, peluquerías, museos o cines.

Los responsables del centro han afirmado que se relajan estas recomendaciones ya que el riesgo de transmisión actualmente es bajo, así como que actualmente tienen abundante información sobre cómo y dónde se produce la transmisión y porque podría servir para motivar a la gente a vacunarse.

Cabe señalar, no obstante, que el CDC emite recomendaciones y que la normativa concreta depende de los distintos estados; en buena parte de ellos, la mascarilla no es actualmente obligatoria.