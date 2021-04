Perfil | Así es el autor de las amenazas a Maroto: llevaba décadas enviando cartas y se consideraba analista

Íñigo E. A., el hombre que supuestamente envió una carta con una navaja ensangrentada a la ministra de Industria, Reyes Maroto, lleva entre 20 y 30 años enviando misivas a diversas personalidades, no todas ellas amenazantes, y es una persona inofensiva, conocida en su domicilio y con problemas de salud mental.

Según han explicado fuentes jurídicas, este hombre, que puso su nombre y dirección en la carta acolchada que envió a Maroto, tiene 65 años, vive solo en El Escorial (Madrid) y ha remitido, entre otras, una carta a la Embajada de Turquía en Madrid, que ha sido interceptada en el Centro de Tratamiento Automatizado de Correos, a la atención del presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan.

Las mismas fuentes han explicado que en esa misiva, el autor ha incluido papeles y un libro de segunda mano, subrayado y con dibujos que él hace.

Uno de los CD entre los que se ocultaba la navaja ensangrentada de la carta amenazante enviada a la ministra de Industria, Reyes Maroto, es de "When Strangers Marry", una película de 1944 en la que una mujer sospecha que su nuevo marido puede ser un asesino, han informado fuentes de la investigación.

No tiene motivaciones políticas

Este martes, Íñigo E. A., que según las fuentes no tiene motivación política alguna cuando envía esas cartas y que no está emparentado con ningún dirigente de fuera política alguna, ha declarado ante la Policía y ha reconocido que remitió el sobre a Maroto y que lleva entre 20 y 30 años con estas prácticas.

También ha explicado que lo hace con la intención de ayudar, porque se considera un analista de la información, han añadido las fuentes después de asegurar que los investigadores ya le conocían y de reiterar que es "totalmente inofensivo".

Este hombre, que no ha estado detenido en ningún momento, tiene abiertas dos diligencias por parte de la Policía Nacional por la carta a Maroto y de la Guardia Civil por el envío a la embajada turca.

Está en situación de exclusión social

Delante de los agentes, Íñigo E. A. ha visto el contenido del sobre y ha dado explicaciones incoherentes, además de poco entendibles, porque está operado de cáncer de garganta y no puede hablar con claridad.

Se trata de una persona en situación de exclusión social, sin pareja ni hijos y con hermanos que no se hacen cargo de él. Necesita medicación, que no se administra como debiera, y aún no se ha vacunado. Vive solo y en su municipio los vecinos le conocen.

Es un hombre de complexión delgada que casi todos los días sale al campo a caminar, muchas veces hasta diez kilómetros. Durante su comparecencia ante los agentes de las fuerzas de seguridad se ha mostrado asustado y ha pedido perdón.

Otras cartas enviadas

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu desveló el pasado lunes por la noche en redes sociales que el 11 de marzo recibió un sobre remitido desde El Escorial (Madrid) con varias hojas escritas y letra similar al que denunció la ministra de Industria, Reyes Maroto.

"El día 11 de marzo recibí un sobre con un regalo. Curiosamente el remitente era de El Escorial y es familiar de un diputado de extrema derecha", señaló Iñarritu en un comentario en Twitter. El diputado añadía: "A mí no me envió una navaja sino una película de Agatha Christie y varias hojas escritas que no he conseguido descifrar".