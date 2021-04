El PP enlletgix al Rialto no recolzar que Barberá siga Alcaldessa Honoraria i el govern nega haver-ho tractat

El Rialto ha exposat que aquesta iniciativa es tractarà en la Comissió de Cultura corresponent i ha destacat que no s'ha abordat en la Junta de Portaveus d'aquesta jornada perquè no ha arribat a ella cap moció en aquest sentit i perquè tampoc ha fet menció a ella Catalá.

La Junta de Portaveus s'ha celebrat per a organitzar el ple ordinari del pròxim dijous. Tant des de l'executiu local com des del PP han indicat que aquest dimarts era l'últim dia per a presentar propostes a la concessió d'Honors i Distincions de la Ciutat.

Catalá va remetre aquest dilluns a Recursos Culturals la proposta sobre Honors i Distincions 2021 on plantejava el nomenament de Barberá com a Alcaldessa Honoraria. En eixe escrit explica que ho presenta atenent a la nota interior feta per aquesta regidoria el 20 d'abril i de conformitat amb el Reglament d'aquests reconeixements.

El PP ha precisat que en la nota interior es deia que "durant el ple" es volien "exposar les propostes" per als reconeixements "d'enguany" i que així era necessari que abans del 27 d'abril es feren arribar eixes peticions. El grup ha agregat que l'assumpte "havia de tractar-se en la Junta de Portaveus, encara que finalment no s'ha fet".

"Hui hem arribat a la Junta de Portaveus i l'alcalde no ha volgut donar la cara i ha dit que això anirà a la comissió corresponent de Cultura", ha asseverat Catalá després d'eixa reunió. Ha considerat que la del primer edil (Compromís) "és la típica reacció d'un home que es veu acovardit enfront de la figura d'una gran dona".

"S'ha parlat que hui acaba el termini per a presentar propostes. Podria fer-ho perfectament. Es farà una reunió de la Junta de Portaveus i passarà per una Comissió de Cultura com fem cada any. S'ha demanat als grups que presenten una proposta. O Catalá s'ha oblidat o tenia algun problema", ha replicat Ribó, que ha dit que no ha vist la iniciativa per escrit i que es podia fer "in voce".

Catalá ha assegurat que el PP mantindrà la proposta per a Barberá i que no presentarà "alternativa alguna", tenint en compte que enguany es compleixen trenta de la seua arribada a l'Alcaldia. "L'alcalde ha volgut amagar-se de dir públicament o en una Junta de Portaveus eixa decisió de no fer Alcaldessa Honoraria a Rita Barberá" en un "any simbòlic i important per a eixe reconeixement merescut".

En aquesta línia, ha anunciat que el PP presentarà en el ple més proper" a aquest trenta aniversari una moció "perquè una infraestructura important" de la ciutat porte el nom de Barberá. Des de Cs, el seu portaveu, Fernando Giner, ha anunciat que estan a favor de la iniciativa "per l'alcaldessa Rita Barberá i perquè a més hem d'estar agraïts a tots els alcaldes i alcaldesses de València".

Catalá ha acusat Ribó de "amagar-se" i "no donar la cara a la proposta" i ha censurat que haja decidit evitar aquest assumpte i passar-ho a la Comissió de Cultura, sense abordar-ho en la Junta de Portaveus "com sempre s'ha fet", amb la finalitat de "tractar d'ocultar la seua postura en contra".

La portaveu del PP ha rebutjat que es diga com a "excusa que no se sosté" que "fa molt poc que va morir" Barberá i ha comentat que després de la mort el passat estiu de l'edil Ramón Vilar (PSPV), se li va nomenar regidor honorari. "Tota la corporació ho decidim i el PP va estar on havia d'estar. Va recolzar la proposta i va estar a l'altura. Em pareix miopia institucional i baixesa política no acceptar" la idea del PP, ha dit.

La responsable 'popular' ha considerat que el primer edil "s'equivoca" i ha assenyalat que com a responsable municipal ha de "respondre un sentiment social" i "fer honor a una persona que ha estat molts anys al capdavant de l'Ajuntament de València" encara que no siga "del mateix signe" polític que ell.

"La negació és la típica resposta d'un home que es veu totalment qüestionat i que no arriba a l'altura d'una figura com Barberá", ha insistit Catalá, que ha dit que el PSPV li "decep molt", després del suport dels 'populars' al nomenament de Vilar "sense cap condicionament".

"EM QUEDE DE PEDRA"

Per contra, Ribó ha assegurat quedar-se "de pedra". "Aquesta proposta l'he vist en algun mitjà de comunicació. Hui era el moment, fins i tot perquè s'ha parlat del tema d'Honors i Distincions", ha dit, però ha enlletgit que "Catalá no ha dit ni 'mu' respecte a eixe tema", una cosa que li ha "estranyat".

El primer edil ha dit que d'açò han sigut testimonis altres portaveus com el de Compromís, Carlos Galiana, i la del PSPV i vicealcaldesa, Sandra Gómez. "No han dit absolutament res. Solament s'han dirigit la premsa. Hui no han tingut el valor per a plantejar-ho", ha exposat Gómez. Així mateix, ha censurat la "hipocresia" del PP després de demanar "l'expulsió" d'aquest partit de Barberá i "hui demanar honors".

"En el moment que vullga que ho tractem, estem disposats a tractar-ho", ha agregat Ribó, que ha asseverat que qui "s'ha amagat" ha sigut Catalá. "Alguna vergonyeta li ha de donar", ha afegit, a més d'opinar que ha passat "molt poc temps", "menys de sis anys", des de la mort de Barberá i que per a "una Alcaldia Honoraria s'ha de deixar passar el temps".

"BATALLES INTERNES"

"Ens diuen les normes que no ha de generar problemes. Crec que el pas del temps és molt positiu. Ajuda al fet que els possibles problemes, que hi ha, es puguen passar. Neteja les coses, les normalitza", ha declarat l'alcalde, després del que ha exposat que "no poden usar" els Honors i Distincions per a "batalles internes" de "cap partit".

"Si ells no s'aclareixen és difícil que demanen a la societat valenciana, a qui representa l'Ajuntament, que ens aclarim", ha postil·lat Gómez, que ha demanat que es deixe al consistori "al marge de lluites internes" del PP.

Sobre la comparació amb el reconeixement a Vilar, Ribó ha assegurat que no li val "eixe argument en absolut" i que "no té el mateix caràcter un regidor que un alcalde honorífic", després del que ha dit que en aquest segle "no s'ha nomenat cap" i ha demanat temps.

Per part de Cs, Giner ha sostingut que tots els alcaldes de la democràcia "haurien de tindre eixe reconeixement". "Nosaltres sempre hem premsat que per a mirar el futur cal recordar el passat i sobretot recordar-ho amb satisfacció sabent que, si València és el que és, ha sigut gràcies als anteriors alcaldes i alcaldesses", ha exposat.

Al seu juí, "la llera del riu Turia és una mostra d'un projecte que va començar el Partit Socialista i el Partit Popular, en el seu moment, va saber veure. I en aquests moments Compromís ho està continuant. Ara el Jardí del Turia és un projecte respectat pels diferents governs municipals, del color que anaren, i és un lloc de satisfacció i gaudi de tots els valencians. Eixe és el camí", ha posat com a exemple.