Detingut per conrear quasi 2.000 plantes de marihuana en un polígon de Crevillent (Alacant)

El cultiu estava distribuït en tres sales de grans dimensions en tres naus industrials annexes. Dos d'elles funcionaven a ple rendiment i la tercera estava en fase de preparació, informa l'institut armat en un comunicat.

Aquesta investigació va arrancar el 21 d'abril, quan una patrulla va albirar a un individu rondant en els voltants d'una vivenda adossada a unes naus industrials en una partida rural de Crevillent. La porta d'accés d'una de les naus estava oberta.

Quan van tractar d'identificar-ho per a comprovar que no hi havia cap irregularitat, el sospitós va començar la huída a peu, encara que poc després va ser interceptat per la patrulla.

Una vegada identificat, els agents van accedir a l'interior de la nau i van trobar una plantació 'indoor' de 'cànnabis sativa' al costat de nombrós material per al cultiu i distribució.

Després de la seua detenció com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, el Jutjat d'Instrucció d'Elx (Alacant) ha decretat el seu ingrés a la presó.