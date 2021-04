Ana Rosa Quintana, Susanna Griso, Sonsoles Ónega y otras periodistas suman fuerzas contra el 'bullying' 

Con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar que se celebrará el próximo domingo, 2 de mayo, la Fundación CEU ha compartido el vídeo El acoso escolar no es cosa de niños, en el que han colaborado de manera desinteresada seis reputadas comunicadoras españolas.

Las periodistas Ana Rosa Quintana, Emma García, Marta Jamandreu, Sandra Golpe, Sonsoles Ónega y Susanna Griso han sumado fuerzas en la campaña #NoEsCosaDeNiños con el objetivo de poner "cara y ojos" a una lacra que sufren miles de niños en España.

La iniciativa surge para concienciar a padres y educadores del papel clave que todos ellos juegan en un problema que, según recoge la UNESCO en su último informe, Behind the numbers: ending school violence and bullying, afecta a uno de cada tres estudiantes.

#NoEsCosaDeNiños

Me sumo a esta campaña con todo mi compromiso (dentro y fuera de casa).

.@FundacionCEU https://t.co/nfMAicYF9x — Sonsoles Ónega (@sonsolesonega) April 27, 2021

Dicha investigación señala que tanto la salud física como mental de los niños se ve afectada negativamente tras sufrir bullying. Además, estos jóvenes tienen el doble de probabilidades de sentirse solos, de tener problemas para dormir y de obtener peores resultados escolares.

Por otra parte, los niños tienen más posibilidades de experimentar acoso físico que las niñas, siendo mayor en ellas la probabilidad de experimentar acoso psicológico por ser rechazadas, excluidas o víctimas de rumores.