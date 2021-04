Carlota Corredera se defiende de los que la atacan por su postura con Rocío Carrasco: "Más empatía, por favor"

Carlota Corredera es uno de los rostros más representativos del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, pues ha sido la presentadora de casi todas sus entregas. Sin embargo, su ya conocida postura feminista, su crítica a la violencia de género y su defensa a Rocío Carrasco le han traído alguna que otra consecuencia.

La periodista se vio obligada a bloquear los comentarios de sus redes sociales por la cantidad de ataques que estaba recibiendo. Pero este martes, la gallega ha querido defenderse públicamente y ha dedicado un post a todos aquellos haters y "negacionistas de la violencia de género".

"Personas que no me siguen pero que aparecen en mi perfil para insultarme, amenazarme y desearme el peor de los males; personas que me seguían y que vomitan sus opiniones mientras se lamentan de lo mucho que les he decepcionado", ha comenzado enumerando. "Mujeres que reparten y retiran carnés de buenas madres; mujeres que perpetúan el machismo; hombres negacionistas en general y de la violencia de género en particular...".

"Personas que se indignan porque desactivo los comentarios de mis publicaciones porque así no pueden expulsar su bilis ni aliviar unos segundos sus miserables vidas; tengo un mensaje para todos vosotros: la Tierra es redonda y Rocío Carrasco y Rocío Flores son dos víctimas", ha concluido, no sin antes escribir tres hashtags: "Rocío, yo sí te creo", "Dar la cara para avanzar" y "Más empatía, por favor".