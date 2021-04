Les Corts rozan la paridad en el ecuador de legislatura con tres diputadas más que en 2019

Isabel Bonig, Ruth Merino, Ana Vega y Pilar Lima lideran los grupos de PP, Cs, Vox y Unides Podem, mientras Manolo Mata y Fran Ferri siguen al frente de PSPV y Compromís.

Si en estos momentos hay 15 portavocías adjuntas, diez de ellas están ocupadas por mujeres: Carmen Martínez y Sabina Escrig (PSPV), Elena Bastidas y Eva Ortiz (PP), Mamen Peris y Merche Ventura (Cs), Aitana Mas y Mònica Àlvaro (Compromís), Llanos Massó (Vox) y Estefania Blanes (Unides Podem).

Son los nombres que dejaron las elecciones autonómicas de 2019, las primeras que se salieron de la convocatoria del resto de autonomías y se celebraron el mismo día que las generales, el 28 de abril. Una noche electoral que se alargó hasta bien entrada la madrugada situó al Botànic con la posibilidad de reeditar su coalición y vio como Vox entraba en Les Corts por primera vez.

Entre los partidos 'botánicos', el cambio más significativo es el relevo de Naiara Davó por Pilar Lima, que ganó unas primarias seguidas de polémica porque la primera recurrió la votación a la Comisión de Garantías de Podemos. La dirección 'morada' ratificó el nombramiento, pero reprochó la "falta de formalidad, seriedad y profesionalidad" de la convocatoria.

Tras este cambio en la dirección de Podem, Naiara Davó se mantiene como una de sus ocho diputados a la espera de que determinen si habrá o no una nueva portavoz adjunta junto a Estefania Blanes (Esquerra Unida).

Precisamente, Davó entró por Alicante para sustituir al vicepresidente segundo y conseller de Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, quien casi automáticamente dejó su escaño en cumplimiento del código ético de su partido. La consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, sí continúa como diputada de UP porque representa a Esquerra Unida y no a Podem.

UNA MARCHA A MADRID "NOMINADA" AL GOYA

El grupo de Ciudadanos solo ha sufrido una baja, pero ha sido la más sonada: el síndic Toni Cantó abandonó la cámara en marzo de 2021 "desilusionado con la política" y recaló en Madrid, donde intentó ir en la lista del PP a las elecciones autonómicas con la presidenta y candidata, Isabel Díaz Ayuso.

Finalmente, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid acordó la exclusión de Cantó de las listas de Ayuso al considerarlo "inelegible" por no estar inscrito en el censo electoral vigente, algo que ratificó el Tribunal Constitucional.

Cantó anunció su salida tras una convulsa directiva de la formación 'naranja' en Madrid. La reacción a su partida la protagonizó la portavoz adjunta, Mamen Peris, quien ironizó: "No sé si Cantó estará nominado al Premio Goya a la mejor interpretación y guion".

Actualmente, Ciudadanos mantiene los 18 escaños que le convierten en la tercera fuerza de la cámara valenciana. A Cantó le sustituyó Sunsi Sanchis, quien prometió su cargo la pasada semana en el pleno.

EL PP, PENDIENTE DEL CONGRESO

El PP está pendiente de la convocatoria de congreso regional, que se espera para los próximos meses. No obstante, en las últimas horas Bonig, ha pedido tranquilidad a los "satélites de Génova" porque los ve muy preocupados y con demasiada prisa para que se convoque el congreso regional del partido. "Yo hablo con Génova y a mí no me han dicho nada", ha recalcado, advirtiendo que "no por apretar más" se celebrará antes.

Es más, ha asegurado que "a fecha de hoy no hay ninguna llamada para convocar la junta directiva regional" en la que se debería fijar la fecha del cónclave. "Entiendo que algunos estén muy preocupados e interesados", deslizó.

El miércoles pasado, el presidente del PP, Pablo Casado, tampoco se pronunció sobre si será el líder de los 'populares' alicantinos, Carlos Mazón, quien sustituya a Bonig. También recalcó el líder nacional que "no hay ningún congreso convocado".

El tercero en liza sería el alcalde de Ayora, José Vicente Anaya, quien anunció su intención de postularse. Preguntada al respecto, Bonig aseguró que lo veía "muy bien" ya que ella valora a la gente que va "con la cara por delante y con determinación".

También a nivel orgánico, el portavoz adjunto Miguel Barrachina no se volverá a presentar a la reelección como presidente del PP de Castellón, que previsiblemente encabezará la alcaldesa de Vall d'Alba, Marta Barrachina.

El resto del grupo parlamentario del PP apenas ha sufrido cambios. A principios de legislatura, el diputado Adrián Ballester dejó la cámara para centrarse en la vicepresidencia de la Diputación de Alicante, y le sustituyó Fernando Pastor.

MÁS MOVIMIENTO EN VOX

En Vox, su síndica, Ana Vega, estuvo de baja de maternidad varios meses, durante los cuales los portavoces adjuntos José María Llanos y Llanos Massó asumieron las labores de la portavocía.

Este grupo ha sido el que más movimiento ha tenido en la oposición, con dos dimisiones: David Muñoz, en agosto de 2019; y Vicente Roglà, en octubre de 2020. Ambos fueron sustituidos por Rebeca Serna y Miriam Turiel.

Muñoz presentó su dimisión "por motivos personales" y se reincorporó a su labor docente en la universidad y Roglá dimitió en 2020 por "motivos personales de salud". Meses antes, Sanidad tramitó un expediente disciplinario sobre este último parlamentario cuando era candidato electoral. El motivo fue una denuncia de una paciente que presuntamente fue acosada por él cuando ejercía de médico en Chelva. La formación negó estas acusaciones.

EL PSPV 'PESCA' DIPUTADOS PARA EL CONSELL

Los socialistas sí despidieron a uno de sus representantes solo unos meses después de las elecciones. En septiembre de 2019, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, anunció que renunciaba al acta para dedicarse "en cuerpo y alma" a lograr una financiación autonómica justa, que sigue sin fecha tras el acuerdo entre Compromís, PSOE y Unidas Podemos para que el Ministerio presente su propuesta antes de fin de año.

En esta bancada hubo entradas y salidas en verano y a principios de 2021. Primero fue Alfred Boix quien dejó su escaño apenas mes y medio después de las elecciones tras ser 'fichado' por el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, como secretario autonómico de Promoción Institucional. Le sustituyó Michel Montaner.

Después Concha Andrés fue nombrada secretaria autonómica de Eficiencia Sanitaria, sustituida por Trini Castelló, y ya este año Toñi Serna entró como secretaria autonómica de Cooperación y fue relevada por Aroa Mira.

Recientemente, el síndic y vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, tuvo que dejar el cargo durante unas semanas por una intervención quirúrgica y fue sustituido por su compañera Carmen Martínez, aunque ya se ha reincorporado con normalidad.

¿RENOVACIÓN DE CARAS EN COMPROMÍS?

En la bancada de Compromís no se han movido las aguas, sin ninguna baja entre sus 17 diputados. Fran Ferri está en el ecuador de su segunda legislatura como síndic, aunque recientemente ha apostado por "renovar caras" en este espacio: "Yo llevo muchos años como síndic y como diputado, a lo mejor es hora de que algunos tomen el testigo".

Aitana Mas debutó esta legislatura como nueva portavoz adjunta junto a Mònica Álvaro y Juan Ponce, y Enric Morera sigue al frente del parlamento valenciano. Morera ha planteado en las últimas semanas la posibilidad de ir en una posible lista de Joan Ribó al Ayuntmaiento de València en 2023.

Mientras, Juan Ponce ha indicado que no se presentará a los próximos comicios ya que los estatutos de su partido no permiten concurrir más de dos legislaturas, por lo que no podrá participar en la próxima lista de Compromís "a no ser que cambien los estatutos".