Teatre Micalet fa un "exercici de resistència enfront de l'oblit" revisitant la seua producció 'Ai, Carmela!'

La peça -que estarà en cartell del 28 d'abril al 30 de maig- narra la història de Paulino i Carmela, dos artistes de varietés despistats, interpretats per Josep Manel Casany i Pilar Almeria, que, durant la Guerra Civil Espanyola, travessen la línia del front i entren en territori del bàndol nacional. Obligats per la guarnició de Belchite, per a salvar la vida, hauran d'oferir una funció per als soldats revoltats i un grup de presos de les brigades internacionals.

'Ai, Carmela!' va ser la cinquena producció de Teatre Micalet i es va estrenar en 1997 amb versió de Manuel Dueso, Joan Peris i Mari Carmen Narbón. Ara torna a l'escenari de la sala valenciana com "un cant a la memòria" i amb l'objectiu d'introduir al públic en "un exercici de resistència enfront de l'oblit".

"Ens feia molta il·lusió tornar a aquest clàssic del teatre contemporani 24 anys després, volíem recuperar l'essència i demostrar el que hem après en tots aquests anys", assegura Joan Peris, director de l'obra.

A més, Josep Manel Casany i Pilar Almeria tornen a posar-se en la pell d'un matrimoni d'artistes que representa dos maneres d'afrontar la vida. D'una banda, Paulino, qui encarna l'acceptació de les accions arbitràries, la passivitat enfront dels problemes, i, d'altra banda, Carmela, representació de la fermesa davant les injustícies.

FLASHBACK

El muntatge, construït amb la tècnica del flashback a partir dels records de Paulino després de la mort de Carmela, és també un homenatge al teatre i als artistes de varietés que havien de recórrer els pobles per a guanyar-se la vida.

Amb la finalitat de "expandir" aquest homenatge, Joan Peris ha remodelat la distribució del Teatre Micalet per a recrear l'ambientació d'un teatre clàssic, incloent una embocadura inspirada en la de l'històric Teatre Russafa, espai ja desaparegut, fundat en 1868, que es va convertir en un punt de referència per als artistes de varietés.