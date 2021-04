La facultad de Turismo de la UMA participa en el Salón de Innovación en Hostelería H&T

Así, según han recordado desde la UMA en un comunicado, además de tener un stand (B14) en el recinto expositivo, la Facultad de Turismo realiza un taller de cata titulado 'To beer or no to beer, esta es la cuestión: ¿El consumo moderado de cerveza en un estilo de vida saludable es posible?'.

Este taller, que se celebra hoy, martes 27 de abril, está presentado por la secretaria académica de la Facultad, Mariemma Yagüe, y cuenta con la participación de la profesora del departamento de Farmacología de la UMA, Nuria García-Agua; y con el jefe de formación de clientes de Mahou San Miguel y Beersommelier, Juan Miguel López-Gil.

El decano de esta facultad, Antonio Guevara, participa también en el Foro 'Innovación y especialización inteligente, palancas de la recuperación turística', que se celebra durante esta feria.

El Salón H&T se ha convertido en la gran plataforma comercial para la hostelería, hotelería y turismo en el Sur de Europa y la franja mediterránea. Así, la innovación es el eje trasversal tanto de su oferta expositiva como de su panel de contenidos.

H&T 2021 cobra una especial relevancia en el contexto actual, con los sectores implicados especialmente afectados por la crisis de la COVID-19 y con el objetivo de continuar siendo un evento impulsor e integrador para todas las empresas y profesionales que cada año sostienen una de las principales industrias económicas del país.