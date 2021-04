La Comunitat Valenciana registra 73 accidents laborals mortals en 2020

La caiguda de l'activitat econòmica en el primer any de pandèmia no ha evitat que tornen a registrar-se xifres "inassumibles" de sinistralitat laboral a la Comunitat Valenciana, i a pesar de reduir-se respecte a 2019, no ho ha fet "en termes proporcionals" a la caiguda d'activitat.

Així ho han advertit el secretari d'Acció Sindical, Salut Laboral i Medi ambient de CCOO-PV, Daniel Patiño, i la subsecretària general i de Salut Laboral Medi Ambient i Cooperació d'UGT-PV, Marisa Baena, amb motiu del Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball, aquest dimarts 28 d'abril, en el qual han donat a conéixer les últimes dades de sinistralitat laboral.

En concret, la Comunitat Valenciana ha tancat 2020 amb un total de 42.924 accidents laborals, 73 d'ells mortals (55 durant la jornada laboral i 18 in itínere). La majoria s'han produït en els sectors de la construcció i la indústria manufacturera, principalment per caiguda en altura, aixafament o amputació.

Aquestes xifres suposen un descens dels accidents de treball del -19,1% en 2020 respecte a 2019. Aquesta caiguda d'accidents es produeix en un context en el qual, com a conseqüència de la crisi de la Covid-19, la població activa va descendir un -2,1% fins als 1.834.000 treballadors, i l'índex d'incidència (que relaciona la població exposada amb el nombre d'accidents de treball) va baixar un -17,3%.

En el cas dels accidents laborals mortals, la reducció en 2020 respecte a l'any anterior va ser del -13,9% i la de l'índex d'incidència del -12%. No obstant això, i a pesar d'aquestes caigudes, "en 2020 s'han produït més accidents laborals que en 2016, un any d'expansió econòmica", ha assegurat Daniel Patiño des de CCOO PV.

Al seu juí, tots aquests accidents eren "perfectament evitables si es complira la Llei de previsió de Riscos Laborals". En la seua opinió, "s'ha parlat molt de salut en l'últim any però s'invisibiliza una de les qüestions més importants en el món del treball" com és la sinistralitat laboral.

Davant aquesta situació, Patiño ha reivindicat la "derogació immediata" de la Reforma Laboral de 2012. Des de la seua aprovació, 509 persones han perdut la vida per accidents laborals i malalties professionals a la Comunitat i s'han produït més de 400.000 accidents, ha precisat.

El responsable sindical ho atribueix en gran part al fet que aquesta llei per facilitar "un sistema de subcontractació que externalitza responsabilitats en empreses cada vegada més xicotetes, amb una precarietat cada vegada més aclaparadora, amb períodes de contractació temporal més curts i amb uns sistemes preventius que no estan integrats en tot el procés productiu".

Ara, amb la recuperació econòmica i en el canvi de model productiu que es vol propiciar amb els Fons de Reconstrucció després de la Covid, Patiño ha reclamat que la prevenció de riscos laborals no torne a ser "la gran oblidada" i ha instat la Generalitat a apostar per ella "de forma decidida", a complir amb els compromisos inclosos en l'acord 'Alcem-nos' subscrit juliol al costat de sindicats i patronal, i a resoldre la "falta de mitjans" de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (Invassat).

Les dones, les que més pateixen malalties professionals

Per la seua banda, la subsecretària general i de Salut Laboral Medi ambient i Cooperació d'UGT-PV, Marisa Baena, ha posat de manifest la "infradeclaració de malalties professionals" que existeix. En la seua majoria, es declaren les provocades per agents físics (soroll, radiacions ionitzants, etc) i són les dones les que més les pateixen, en un 60%, principalment per danys musculoesquelètics. La majoria en el sector servicis, seguit de la indústria, construcció i sector agrari.

No obstant això, la responsable sindical ha denunciat també les malalties causades per agents cancerigens, ha exigit que s'incloguen els agents fitotòxics utilitzats per a preparar productes farmacèutics, i un registre de treballadors exposats. També ha demanat que es tinguen en compte els factors de risc psicosocials.

"Infradeclaració" de Covid com a accident o malaltia professional

La pandèmia hauria de servir com a "punt d'inflexió" per a millorar en seguretat i salut laboral, ha assenyalat la responsable sindical d'UGT-PV. Tot i això, en el primer any de Covid-19, únicament s'han declarat 166 casos de treballadors sanitaris com a 'accidents laborals' a la Comunitat Valenciana, malgrat que, fins a febrer, es van comptabilitzar 9.809 contagiats en aquest àmbit.

Per a Baena, no solament crida l'atenció la diferència entre professionals sanitaris contagiats i la declaració d'aquests com a accident laboral sinó que a més "cap" es comptabilitza com a 'malaltia professional', malgrat que els sindicats van aconseguir que contemplara aquesta possibilitat.

A més, la responsable sindical considera que s'hauria d'anar més enllà del període que dure la pandèmia per a poder sol·licitar la incapacitat laboral per aquest motiu atenent a les seqüeles que el virus puga ocasionar.