Jorge Javier y Olfo Bosé parodian en 'Sálvame' la entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé: "¿Dónde está tu voz?"

La entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé en Lo de Évole continúa dando que hablar, y una muestra de ello es la parodia que Jorge Javier Vázquez y Olfo Bosé protagonizaron este lunes en Sálvame.

El presentador comenzó a conversar con el invitado, quien es el sobrino de Miguel Bosé, ambientando la conversación en la que el cantante tuvo con el rostro de La Sexta. Sin embargo, lo que empezó como un simple guiño terminó siendo una parodia similar a la que hicieron Andreu Buenafuente y Raúl Pérez.

"Quítate la mascarilla. ¡Quítate la mascarilla!", exclamó Bosé, a lo que el catalán contestó: "Pero entonces esto no concuerda, Miguel, porque si nos has hecho a todos hacer pruebas del Covid-19, que todo tu equipo nos ha puesto [test de] antígenos y demás, y tú vas y eres un negacionista".

Ante estas palabras, el invitado respondió: "Yo no soy negacionista, yo digo no al miedo". "Miguel, ¿dónde está tu voz?", continuó Vázquez. "No me preguntes eso, porque no lo sé. No sé dónde la ha dejado", zanjó el entrevistado, entre risas.