La Generalitat avança a la fi de maig l'objectiu de vacunar a tots els majors de 60 anys

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest dimarts que l'avanç del ritme de vacunació durant maig permetrà avançar l'objectiu que tots els majors de 60 anys estiguen immunitzats a la fi del pròxim mes i no al juny, com estava previst.

"Maig serà decisiu, estem en un moment decisiu per a arribar a l'estiu en les millors condicions possibles per a tindre una bona temporada turística i començar a reactivar l'economia i la societat", ha augurat davant els periodistes.

Puig ha confiat que es mantinga el ritme actual gràcies a les últimes dosis rebudes tant de Pfizer com d'AstraZeneca, Moderna i Janssen, davant una setmana "molt important" per a la vacunació dels valencians perquè s'estan administrant dosis en la franja de fins els 70 anys.

Ha reiterat que totes les vacunes que arriben a la Comunitat s'administren "el més ràpidament possible" per a accelerar la normalització. "El gran objectiu és superar les restriccions i tindre un estiu el més normal possible, perquè està sent molt dur i la gent s'ho mereix, des del punt de vista social i fins i tot psíquic", assegura el cap del Consell.

"Hem d'arribar bé a estiu per a aconseguir la reactivació econòmica i social. Moltíssimes persones estan patint molt, desgraciadament hi ha moltes en ERTO i hem de fer tot el possible per a afavorir un escenari favorable", ha pregat Ximo Puig després de la seua visita a diverses comunitats de regant a Alacant.