El candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, se ha reivindicado este martes como la opción que puede "parar recuperar la concordia" que, en su opinión, "representa el extremismo de la derecha". "No queremos ni a Vox ni a sus ideas, que son blanqueadas por [Isabel Díaz] Ayuso; la única alternativa es un gobierno liderado por el PSOE", ha lanzado en un acto sobre migraciones celebrado en Ferraz, sede de los socialistas. Gabilondo se ha querido referir a las amenazas al Gobierno en forma de cartas con balas o navajas, que este lunes afectaron directamente a su candidatura.

"Cuatro personas con carácter simbólico han recibido amenazas de muerte, solo un gobierno progresista puede frenar esta espiral", ha declarado. Después de que la pasada semana, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el exvicepresidente y también candidato de Podemos, Pablo Iglesias; y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, recibieran distintas cantidades de balas y mensajes amenazantes, la Policía identificó ayer a un hombre con esquizofrenia como autor de otra carta enviada a la ministra de Industria Reyes Maroto y vicepresidenta económica de Madrid si Gabilondo consigue sumar. En el sobre había oculta una navaja con manchas que la Policía investiga si eran sangre.

El socialista ha comenzado su intervención recordando varias acciones del Ayuntamiento de Madrid, donde gobiernan en coalición PP y Ciudadanos con el apoyo externo de Vox. Ha citado la paralización del mural que se había empezado a construir en el cementerio de La Almudena para recordar a 3.000 represaliados del Franquismo, así como la "destrucción" de unas palabras de Miguel Hernández "que no llegaron a grabarse" y el intento por retirar la placa de Indalecio Prieto. "Se empieza borrando la memoria, dejando vacía la historia para poder escribirla de nuevo", ha opinado.

No obstante, ha pedido "no perder el foco" y ha puesto como prioridades del PSOE la lucha contra la pandemia, la vacunación, la recuperación económica y la reconstrucción social. Además, ha aprovechado que el acto de este lunes versaba sobre migraciones para reivindicar que "ninguna persona es ilegal" y para proponer la recuperación de las aulas enlace, que tienen como objetivo la integración de alumnos migrantes con carencias en el idioma o en conocimientos básicos. También, "en materia competencial de la Comunidad", una nueva ley de igualdad de trato y no discriminación.