Máximo Huerta se rompe los huesos de la mano al caer por las escaleras mientras ayudaba a su madre

El nostre presentador @maximohuerta ha caigut a casa🤦‍♂️i, tot i estar lesionat, ha volgut vindre per a estar amb vosaltres

Com ell diu, “som una família on no hi ha secrets”👏

🧡Entre tots et cuidem perquè et millores al més prompte possible🤗! pic.twitter.com/6ji4ZlAtCX