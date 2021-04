El PP afea al Rialto no apoyar que Barberá sea Alcaldesa Honoraria y el gobierno niega haber tratado la idea

El Rialto ha expuesto que esta iniciativa se tratará en la Comisión de Cultura correspondiente y ha destacado que no se ha abordado en la Junta de Portavoces de esta jornada porque no ha llegado a ella ninguna moción en este sentido y porque tampoco ha hecho mención a ella Catalá.

La Junta de Portavoces se ha celebrado organizar el pleno ordinario del próximo jueves. Tanto desde el ejecutivo local como desde el PP han indicado que este martes era el último día para presentar propuestas a la concesión de Honores y Distinciones de la Ciudad.

Catalá remitió este lunes a Recursos Culturales la propuesta sobre Honores y Distinciones 2021 donde planteaba el nombramiento de Barberá como Alcaldesa Honoraria. En ese escrito explica que lo presenta atendiendo a la nota interior hecha por esta concejalía el 20 de abril y de conformidad con el Reglamento de estos reconocimientos.

El PP ha precisado que en la nota interior se decía que "durante el pleno" se querían "exponer las propuestas" para los reconocimientos "de este año" y que así era necesario que antes del 27 de abril se hicieran llegar esas peticiones. El grupo ha agregado que el asunto "debía tratarse en la Junta de Portavoces, aunque finalmente no se ha hecho".

"Hoy hemos llegado a la Junta de Portavoces y el alcalde no ha querido dar la cara y ha dicho que eso irá a la comisión correspondiente de Cultura", ha aseverado Catalá tras esa reunión. Ha considerado que la del primer edil (Compromís) "es la típica reacción de un hombre que se ve amilanado frente a la figura de una gran mujer".

"Se ha hablado de que hoy acaba el plazo para presentar propuestas. Podría hacerlo perfectamente. Se hará una reunión de la Junta de Portavoces y pasará por una Comisión de Cultura como hacemos cada año. Se ha pedido a los grupos que presenten una propuesta. O Catalá se ha olvidado o tenía algún problema", ha replicado Ribó, que ha dicho que no ha visto la iniciativa por escrito y que se podía hacer "in voce".

Catalá ha asegurado que el PP mantendrá la propuesta para Barberá y que no presentará "alternativa alguna", teniendo en cuenta que este año se cumplen treinta de su llegada a la Alcaldía. "El alcalde ha querido esconderse de decir públicamente o en una Junta de Portavoces esa decisión de no hacer Alcaldesa Honoraria a Rita Barberá" en un "año simbólico e importante para ese reconocimiento merecido y debido".

En esta línea, ha anunciado que el PP presentará "en el pleno más cercano" a este treinta aniversario una moción "para que una infraestructura importante" de la ciudad lleve el nombre de Barberá.

"Ribó se esconde y no da la cara a la propuesta", ha añadido María José Catalá, que ha censurado que Ribó haya decidido evitar este asunto y pasarlo a la Comisión de Cultura. Ha criticado "la posición de no querer abordar en la Junta de Portavoces" el asunto, "como siempre se ha hecho, y derivarlo a la Comisión de Cultura". "Quiere esconderse y no dar la cara para tratar de ocultar su postura en contra", ha dicho.

Catalá ha rechazado que se diga como "excusa que no se sostiene" que "hace muy poco que murió" Barberá y ha comentado que tras la muerte el pasado verano del edil Ramón Vilar (PSPV), se le nombró concejal honorario. "Toda la corporación lo decidimos y el PP estuvo donde tenía que estar. Respaldó la propuesta y estuvo a la altura. Me parece miopía institucional y bajeza política no aceptar" la idea del PP, ha dicho.

La responsable 'popular' ha considerado que el primer edil "se equivoca" y ha señalado que como responsable municipal debe "responder a un sentimiento social" y "hacer honor a una persona que ha estado muchos años al frente del Ayuntamiento de València" aunque no sea "del mismo signo" político que él. "Merece ese reconocimiento", ha expuesto.

"La negación es la típica respuesta de un hombre que se ve totalmente cuestionado y que no llega a la altura de una figura como Barberá", ha insistido Catalá, que ha dicho que el PSPV le "decepciona mucho". "Sabe que hemos estado a la altura de las circunstancias, en el momento en el que el compañero Vilar falleció. Inmediatamente lo hicimos concejal honorario sin ningún condicionamiento", ha reiterado.

"ME QUEDO DE PIEDRA"

"Me quedo de piedra. Esta propuesta la he visto en algún medio de comunicación. Hoy era el momento, incluso porque se ha hablado del tema de Honores y Distinciones. Si tenía que hacer alguna propuesta era el momento para hacerlo, pero Catalá no ha dicho ni 'mu' respecto a ese tema. Me ha extrañado. No se ha dicho absolutamente nada", ha explicado Ribó preguntado por las críticas de Catalá.

El primer edil ha dicho que de ello han sido testigos otros portavoces como el de Compromís, Carlos Galiana, y la del PSPV y vicealcaldesa, Sandra Gómez. "No han dicho absolutamente nada. Solo se han dirigido a la prensa. Hoy no han tenido el valor para plantearlo", ha expuesto Gómez. Asimismo, ha censurado la "hipocresía" del PP tras pedir "la expulsión" de este partido de Barberá y "hoy pedir honores".

"En el momento que quiera que lo tratemos, estamos dispuestos a tratarlo", ha agregado Ribó, que ha aseverado que quien "se ha escondido" ha sido Catalá. "Alguna vergüencita le tiene que dar", ha añadido, además de opinar que ha pasado "muy poco tiempo", "menos de seis años", desde la muerte de Barberá y que para "una Alcaldía Honoraria se debe dejar pasar el tiempo".

"BATALLAS INTERNAS"

"Nos dicen las normas que no debe generar problemas. Creo que el paso del tiempo es muy positivo. Ayuda a que los posibles problemas, que hay, se puedan pasar. Limpia las cosas, las normaliza", ha declarado el alcalde, tras lo que ha expuesto que "no pueden usar" los Honores y Distinciones para "batallas internas" de "ningún partido".

"Si ellos no se aclaran es difícil que pidan a la sociedad valenciana, a quien representa el Ayuntamiento, que nos aclaremos", ha apostillado Gómez, que ha pedido que se deje al consistorio "al margen de luchas internas" del PP.

Sobre la comparación con el reconocimiento a Vilar, Ribó ha asegurado que no le vale "ese argumento en absoluto" y que "no tiene el mismo carácter un concejal que un alcalde honorífico", tras lo que ha dicho que en este siglo "no se ha nombrado ninguno" y ha pedido tiempo.