Fant Bilbao ofrece del 7 al 16 de mayo 73 proyecciones y el director Jaume Balagueró recibirá el galardón de honor

El edil ha presentado junto a la directora del FANT, Vanesa Fernández y el programador Eugenio Puerto, la 27 edición de este Festival, organizado por el propio Ayuntamiento.

Olabarria ha indicado que el certamen vuelve de nuevo a sus fecha habituales con un "cartel lleno de novedades, de citas interesantes y pensado para que los amantes del género y quienes quieran acercarse a él por primera vez puedan hacerlo con la seguridad de que todas las propuestas son de la más alta calidad".

El concejal ha indicado que "a pesar de las dificultades" derivadas de la covid-19, el Fant contará este año con un total de 73 proyecciones, un estreno mundial, tres estrenos europeos, ocho estrenos estatales y "una programación especial llena de actividades paralelas realmente interesantes".

Esta nueva edición del certamen contará con una sesión de 11 cortometrajes dirigidos por realizadores vascos, porque es un "honor y un deber" apoyar y sentirse "orgullosos de la cantera de profesionales de cine" con la que se cuenta, "reconocer su labor y ofrecerles una ventana en la que puedan mostrar sus trabajos".

El Festival incluirá títulos que llegarán de países como Japón, EE.UU, Colombia, Francia o Reino Unido y "realizará una apuesta" por nombres de realizadores con una "carrera emergente", como el director, guionista y realizador barcelonés Lluís Quílez, que recibirá el Fantrobia 2021, ha indicado Olabarria.

La directora del Fant ha asegurado que el Fant conjugará su parte presecial en sus sedes del auditorio Golem de Azkuna Zentroa, los cines Golem Alhóndiga y el Teatro Campos con una versión on line a través de la plataforma Filmin donde el certamen compartirá este año 14 de sus títulos, para acercar el certamen a quienes no pueden desplazarse a los cines Golem Alhóndiga, "abriendo de esta manera su cartel a todos los que quieran o necesiten disfrutar de la fantasía y del terror".

Igualmente ha subrayado que el director catalán Jaume Balagueró recibirá su "merecido homenaje" en la gala de inauguración del certamen, que tendrá lugar el 7 de mayo en el Teatro Campos.

GALA INAUGURAL

La gala inaugural que tendrá lugar en el Teatro Campos Elíseos comenzará a las 18.30 horas del día 7 y acogerá el estreno mundial de "Ilargi Guztiak. Todas las lunas", film dirigido por Igor Legarreta que en la pasada edición de los Goyas consiguió 15 candidaturas.

Por su parte, la clausura correrá a cargo de la película "Anything for Jackson", de Justin G. Dyck, estreno estatal y que se proyectará el sábado 15 de mayo a las 19.10 horas.

En esta edición serán doce los largometrajes que opten a los Premios FANT 2021 al Mejor Largometraje, Mejor Guión y Dirección más innovadora. De esos 12 títulos, tres son estrenos estatales: la película canadiense "Spiral"; la kazaja "Sweetie, You Won't Believe It"; y la coproducción italo-americano-israelí "Happy Times".

Además, FANT 2021 trae a Bilbao, con esta sección, dos estrenos europeos, el largometraje belga "Mother Schmuckers" y el estadounidense "The Devil Below"

En esta misma sección, y también con opción a hacerse con al premio de Mejor Largometraje de la Sección Oficial, dotado este año con 3.500 euros, participarán la película norteamericana "Unearth"; las argentinas "Historia de lo oculto" y "Marea alta"; la canadiense "Come True ***" ; la húngara "Comrade drakulich"; la francesa "Méandre" y la inglesa "Benny Loves you" (2019), dirigida por Karl Holt, además de otras cintas fuera de concurso.

CORTOMETRAJES

Los cortometrajes serán un total de 31 propuestas, que optarán a los galardones de Mejor cortometraje y Premio del Público al Mejor Corto de 3.000 euros cada uno, que se entregarán a los mejores cortometrajes de la Sección Oficial.

Además, también se entregará un premio de 1.500 euros al Mejor Cortometraje de Panorama Fantástico en Corto y un galardón de 2.000 euros al Mejor Cortometraje Vasco. Los 11 cortos vascos podrán verse el día 8 de mayo en el Auditorio de Azkuna Zentroa a las 18.30 horas.

La sección "Fant en corto" cuenta esta edición con 10 cortometrajes internacionales que se proyectarán el domingo 9 de mayo a las 18.30 horas en el Auditorio de Azkuna Zentroa.

El día 14 de mayo se dará a conocer el Palmarés del Festival, que fallará el jurado del festival y los títulos premiados podrán disfrutarse en sendas sesiones especiales que tendrán lugar el domingo 16 y el jueves 20 en la Sala 1 de los cines Gólem - Alhóndiga.

Además, la Sala 2 de los Gólem - Alhóndiga volverá a ser la sede principal de la Sección Panorama Fantástico en la que con acceso gratuito se podrá disfrutar de diez cortometrajes internacionales, así como de seis largometrajes y habrá además una sección de "Panorama Fantástico en corto"

La misma sala albergará las proyecciones de "Maestros del Fant", el ciclo homenaje a grandes nombres del género, que en esta ocasión tendrá como protagonistas al surcoreano Boong Joon-ho y al norteamericano Jack Sholder.

Además, Fant propone volver a ver en la gran pantalla títulos como "Scream", o "La Profecía", de Richard Donner, y el galardonado con el Fant de Honor Jaume Balagueró, también, tendrá su espacio en las proyecciones especiales con "Los sin Nombre".

Esta edición recupera también las secciones "DokuFANT, que acogerá el estreno estatal de "Leap of Faith: William Friedkin on The Exorcist", el jueves 13; y "FANT Familian", con la que la familia podrá disfrutar, el sábado 15, de "Tess eta ni". La última de las proyecciones especiales será "Becky".

ACTIVIDADES PARALELAS

En las actividades paralelas el edificio del Ensanche se viste de terror para Fant a partir del 5 de mayo y presenta la exposición gratuita "Odol Tinta - Banpiroari Omenaldia", para la que veinticinco artistas vinculadas al cómic, la ilustración y el diseño, han realizado imágenes inspiradas en el mundo de los vampiros.

Santiago Aguilar presenta su libro "Operación Torremolinos. El cine español de superagentes (1965-1967)" el sábado 8 de mayo en la Sala Bastida de Azkuna Zentroa a las 12.30 horas y en el mismo escenario, y a partir de las 13.30 horas, Borja Crespo grabará en directo su podcast "La hora caníbal".

El domingo 9 de mayo en Azkuna Zentroa se celebrará un encuentro con el universo de "Akelarre" y la Sala Cúpula del Teatro Campos Elíseos acogerá el jueves 13 de mayo una masterclass de Gorka Aguirre.

Las entradas para una única sesión costarán 5 euros y estarán disponibles en taquillas y web de Gólem - Alhóndiga con la posibilidad de disfrutar de 6 películas a precio de 5. Las proyecciones de la Sala 2 de Gólem - Alhóndiga serán gratuitas.