Ferri apuesta por "renovar caras": "Llevo muchos años como síndic, a lo mejor es hora de que alguien tome el testigo"

Así se ha pronunciado Ferri este martes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, tras ser preguntado por la posibilidad de que el presidente de Les Corts y miembro del grupo Compromís, Enric Morera, dé el salto al Ayuntamiento de València en la próxima legislatura.

Justamente sobre este consistorio, Ferri sí vería con buenos ojos que el alcalde, Joan Ribó, continuara como candidato. De hecho, Morera comentó el viernes en una entrevista su intención de formar parte de la lista del actual munícipe.

Preguntado respecto a la "renovación de caras" en el Consell -donde Mónica Oltra, Vicent Marzà, Mireia Mollà y Rafa Climent ostentan carteras por designio de Compromís-, ha afirmado: "Pues también podría ser, ¿por qué no?".

Así, ha valorado que han tenido una "gestión muy buena en general" y que "tiene que ser una decisión suya". "Quien está en el Consell tiene que valorar si todavía tiene ganas y fuerzas para llevar las consellerias. Es una decisión personal de ellos", ha agregado. Además, ha apuntado que la "renovación siempre es buena, pero no se tiene que producir siempre".

PONCE NO SE PRESENTARÁ

De vuelta al grupo parlamentario de Compromís, el portavoz adjunto y dirigente de VerdsEquo, Juan Ponce, ha indicado que no se presentará a los próximos comicios ya que los estatutos de su partido no permiten concurrir más de dos legislaturas, por lo que no podrá participar en la próxima lista de Compromís "a no ser que cambien los estatutos".

Ponce ha recordado lleva una década de diputado de Compromís y ha apuntado que la formación se ha dotado de primarias para elegir a los candidatos a Les Corts. Además, ha expresado su satisfacción por el trabajo realizado y por el hecho de que Compromís sea "la fuerza ecologista en el gobierno".

No obstante, ha señalado que "no hemos llegado a mitad de legislatura", por lo que ha pedido "esperar a acabar los cuatro años" para que cuando llegue el momento se elijan "los mejores candidatos". No obstante, ha apuntado que "por lo menos en la cara verde, habrá renovación".

Precisamente a este proceso de primarias se ha referido también Ferri, para indicar que en caso de que Morera quiera concurrir a las elecciones locales de València en 2023, "tiene otro escalón, que es que la militancia lo apruebe".

MORERA Y CAMPS

Además de la propuesta de Morera, en las últimas semanas han aparecido publicaciones respecto a la intención del expresident de la Generalitat Francisco Camps de presentarse a las elecciones municipales de 2023. Sobre ello ha respondido la síndica del PP, Isabel Bonig, a quien le parece "fantástico" que anuncie sus intenciones. Por su parte, Manolo Mata (PSPV) ha considerado que su partido "se lo agradecerá" si se presenta.

Ambos síndicos también se han pronunciado respecto al ofrecimiento de Morera: mientras el socialista cree que "está muy bien que la gente diga lo que quiere hacer en política", a la 'popular' "no le gustó" el discurso del presidente de la cámara este 25 de abril. "Si quiere irse de candidato como número dos a la alcaldía, allá él, pero no puede hacerlo como presidente de Les Corts", ha aseverado.