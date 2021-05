Quién es Carmen Farala, concursante de 'Drag Race España' 2021

Carmen Farala es una de las 10 concursantes que formarán parte de la primera edición de Drag Race España, el nuevo programa de Atresplayer Premium que comenzará en el mes de mayo y que será presentado por Supremme de Luxe.

Esta concursante tiene 31 años, es de Sevilla y, en su propia cuenta de Twitter, se define con esta frase: "Para mí la perfección no es una opción, es una obligación".

Además, a través de su cuenta de Instagram muestra diferentes fotografías con looks inspirados en diferentes personalidades. También, hace referencia en muchas publicaciones a las Hermanas Farala, el grupo formado por la propia Carmen, por Bárbara y por Vera. Las tres tienen un canal de YouTube bajo el nombre Hermanas Farala, donde han compartido su videoclip, If I Don´t Have You.