Shanna Moakler, exesposa de Travis Barker, molesta con la nueva relación del músico con Kourtney Kardashian

Casi cinco millones de likes lleva la última publicación de Kourtney Kardashian (tiene 117 millones de followers solo en Instagram). Ya estaba más que confirmada, pero es una de las pruebas más fehacientes de la pasión desbordante que está viviendo desde que redescubrió el amor en los brazos, nunca mejor dicho, del batería de Blink 182, Travis Barker.

"Como en el paraíso", el Just Like Heaven de la canción de The Cure es el título de la imagen que ha colgado la mayor de las Kardashian, y que ha sido respondido por el músico con un elocuente y en mayúsculas "Everything" ["Todo"]. Ella, en bikini y con pañuelo al cuello, está aferrada a él con sus piernas por la cintura y levantada por este, en pantalón corto, que la sujeta por el culo mientras se besan en un idílico paraje desértico no revelado.

Estas muestras de afecto desenfrenado y continuadas, con múltiples publicaciones de ambos cogidos de la mano, dándose arrumacos o incluso en la cama (de hecho se hizo viral una subida de tono en la que Kourtney le chupa el pulgar a su pareja simulando... pues lo evidente), tienen un efecto colateral: la poca gracia que le hace todo esto a Shanna Moakler.

Shanna es la exesposa del baterista y está asistiendo impertérrita a cómo Travis Barker está tratando "como una reina" a quien era una de sus mejores amigas hasta se decidieron a dar el paso de ser algo más. Y además haciéndolo público constantemente.

"Fue Shanna quien dejó a Travis, pero para ella está siendo muy doloroso que todo lo que ahora está haciendo por Kourtney ya lo hiciera antes con ella, como el avión que les sobrevoló [que el músico contrató para felicitar a la Kardashian] o las flores. Todo está siendo exactamente igual", ha comentado una fuente a la revista People.

Como además no dejan de publicarlo en redes sociales, cada detalle que le llega a Shanna le recuerda un momento dado de su relación, ya que estuvieron casados de 2004 a 2008, tiempo en el que tuvieron dos hijos: Landon Asher, que está a punto de cumplir la mayoría de edad, y Alabama Luella, de 15 años. Además, Travis también ha actuado como padrastro de la primogénita de Moakler, Atiana De la Hoya, de 22 años y fruto de una relación anterior.

"Shanna y Travis se muestra cordiales el uno con el otro y [su separación] fue amistosa, dado que tienen una larga historia juntos", añade la fuente, que sin embargo explica que, como suele ocurrir, aun siendo ella quien cortó con él y teniendo ahora "su propia vida y su propio novio [aunque los rumores apuntan a que ha cortado con el actor y modelo Matthew Rondeau]", Shanna "no puede evitar que esto le duela".