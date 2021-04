La pel·lícula basada en els crims d'Alcàsser obrirà la Secció Oficial del Festival de Cinema d'Alacant

La cinta, l'òpera primera del director Marc Romero, porta a l'espectador al divendres 13 de novembre de 1992, quan tres adolescents van desaparéixer mentre es dirigien a la discoteca d'un poble proper. 75 dies després es van trobar els seus cossos en el paratge del barranc de la Romana.

El llargmetratge compta en el seu repartiment amb l'actriu Ana Fernández (Goya a la millor actriu revelació 2000 per 'Solas'); Javier Albalá (Premi Unió d'Actors pel seu paper protagonista en la serie 'Pelotas'); Eulàlia Ramon ('El Séptimo Día'), Antonia San Juan ('Todo sobre mi madre'), Yohana Cobo (premi d'interpretació femenina a Cannes per 'Volver') i Mario Martín ('¡Ay Carmela!').

L'actor Ion Manresa ('Gigantes') interpreta a Miguel Ricart, únic condemnat pels crims, mentre que Jonás Torres dóna vida a Antonio Anglés. El guió és del propi director, Marc Romero, i el film està produït per El Orgullo de mi Casa PC i Spainwood Films.

Aquest llargmetratge, que es projectarà el 31 de maig en els Cinemes Kinépolis, suposa per al realitzador una "responsabilitat". "Com a director d'una pel·lícula tan complexa, que tracta un tema tan delicat com el crim de les xiquetes d'Alcàsser, sent una mica de vertigen i enorme responsabilitat a l'hora de mostrar el que he volgut plasmar", reconeix.

"Des del primer moment que vaig començar a escriure el guió, fa més de deu anys, sempre vaig tindre clar que aquesta pel·lícula seria l'altaveu de molts testimoniatges que mai van ser escoltats i que mai van aconseguir la rellevància que van deure per a la satisfactòria resolució del cas", explica en un comunicat difós pel festival.

"RADIOGRAFIA DELS ANYS 90"

"Quasi trenta anys després del cas de les xiques d'Alcàsser, revisitem la història que va sacsejar a una nació per l'extrema brutalitat dels crims, la molt criticada investigació policial i l'extensa i venal cobertura mediàtica que va seguir la història. Amb rigor d'estil documental, la pel·lícula s'allunya del sensacionalisme sagnant o el melodrama, centrant-se en canvi en la incompetència i la falta d'empatia amb la qual es va manejar el cas, però també he volgut fer una radiografia dels anys 90", afig.

En aquest sentit, el llargmetratge pretén "mostrar a l'espectador més jove una Espanya desconeguda per a ells, sense mòbils i sense xarxes socials". "És com apuntar-se per una finestra xiqueta i conéixer l'univers dels nostres pares en una època on les Olimpíades de Barcelona i l'Expo 92 copaven totes les portades dels mitjans nacionals i internacionals mentre la Ruta del Bakalao es proclamava com a hereva directa de la Moguda Valenciana", apunta Romero.

Per la seua banda, el director del Festival de Cinema d'Alacant, Vicente Seva, assenyala que aquesta trobada "sempre ha sigut lloc d'oportunitats, en el qual donar a conéixer a nous talents del panorama cinematogràfic espanyol".

El Festival de Cinema d'Alacant, compta amb el suport de la Diputació Provincial d'Alacant, l'Ajuntament d'Alacant, Alacant City & Beach, Casa Mediterráneo i altres empreses col·laboradores.