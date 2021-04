CCOO denuncia que "no se dan las condiciones para una vuelta segura a la presencialidad en Infantil y Primaria"

"Si los recursos materiales y humanos ya eran insuficientes para afrontar con garantías un escenario semipresencial, la vuelta a la presencialidad se abordará sin recursos suficientes para garantizar la seguridad de la comunidad escolar", indica.

El modelo semipresencial, "la alternativa de la Administración a la inversión en los recursos que permitieran una bajada generalizada de ratios, ha resentido gravemente el sistema educativo desde la perspectiva de la calidad, la equidad y la inclusividad".

"El manifiesto fracaso de dicho modelo fuerza ahora a Educación a una irresponsable vuelta a la presencialidad sin recursos. El profesorado y los centros educativos han hecho un gran esfuerzo para paliar los efectos negativos de la semipresencialidad, se han adaptado dando lo mejor de sí, para encontrarse ahora con que, a escasos dos meses para el final de curso, deben reorganizarlo todo sin que Educación aporte nada", indica.

Una vez más, critica CCOO, "la gestión de las decisiones arbitrarias de la Consejería recae por entero sobre los equipos directivos y el profesorado de los centros".

CCOO denuncia que la vuelta a la presencialidad, tal y como ha sido planteada por la Administración, "impedirá el mantenimiento de la distancia de seguridad".

La propia Orden que dicta las instrucciones para la vuelta a la presencialidad autoriza a los equipos directivos a adoptar medidas organizativas con el fin de que se respete "la mayor distancia de seguridad que sea posible".

"La vaguedad del propio texto implica la renuncia a garantizar una distancia de seguridad mínima, pues allá donde no sea posible no existirá distancia alguna. Este hecho es especialmente grave en la etapa de Infantil, en la que el alumnado no lleva mascarilla", indica.

CCOO considera que la irresponsabilidad de la Administración a este respecto "es pasmosa y pone en peligro la seguridad de la comunidad escolar".

Recuerda que el profesorado "aún no ha recibido la segunda dosis de la vacuna y que un porcentaje pequeño pero significativo aún no ha recibido tan siquiera la primera dosis".