Glovo i Lanzadera s'uneixen per a revolucionar el sector del delivery i la restauració

A través d'aquest acord, la plataforma tecnològica impulsarà el desenvolupament d'empreses innovadores mitjançant la iniciativa Corporate de l'acceleradora, impartirà formació als emprenedors i oferirà condicions especials i ferramentes a les startups que col·laboren amb l'app, segons han informat en un comunicat conjunt.

En concret, es buscaran empreses de restauració i startups que desenvolupen solucions tecnològiques en aquest sector. Les startups seleccionades rebran el suport del top management de la plataforma per a desenvolupar les proves de concepte, així com recursos tècnics i visites als seus centres corporatius on poder validar les propostes.

A més, Glovo recolzarà als emprenedors de Lanzadera en diferents àrees, incloent formació a través de jornades impartides per directius de la companyia, mentories setmanals sobre aplicacions tecnològiques d'intermediació i visibilitat en la seua app.

Actualment, Glovo ja compta en la seua App amb empreses impulsades per Lanzadera com Del Poble Pizzeria, Healthy Poke, En el Bote, Waffle Time, Mamua Kitchen i Cyrclo. Gràcies a l'acord, totes aquestes startups rebran formació i mentories de la tecnològica per a "optimitzar" la seua presència en l'App i així poder millorar les seues mètriques de vendes.

Finalment, els emprenedors de l'acceleradora podran sol·licitar a Glovo poder optar al programa d'ajudes per a l'obertura de negocis que impulsa la companyia.

Segons Oscar Pierre, CEO i Co-Fundador de Glovo, "com a emprenedor, per a mi és un orgull que Glovo forme part del projecte de Lanzadera, que és sens dubte un referent per a tots els que hem apostat per innovar a Espanya. Volem seguir recolzant als emprenedors i que cada projecte d'èxit servisca d'inspiració a la resta de professionals que volen convertir la seua idea en una startup. Amb aquesta col·laboració, anem a impulsar les futures generacions d'empreses que estic convençut van a revolucionar el món del food tech a Espanya".

"Glovo és una tecnològica de referència internacional en el sector de delivery ja present en 20 països. A través d'aquesta aliança estratègica els ajudarem a seleccionar startups perquè resolguen els reptes que plantegen i, alhora, Glovo oferirà formació i condicions especials a aquelles startups interessades en la seua know how i els servicis que ofereixen", ha assenyalat Javier Jiménez, director general de Lanzadera.