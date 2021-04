Cvirus.- La Comunitat Valenciana ja compta amb més persones immunitzades per la vacuna que contagiades

La Comunitat Valenciana disposa actualment de quatre vacunes: dos d'ARNm (Comirnaty de BioNTech/Pfizer i Moderna), la vacuna de vectors Vaxzevria d'AstraZeneca i la del laboratori Janssen (filial europea de Johnson & Johnson), que va començar a arribar la setmana passada. El total de dosis administrades, tenint en compte a les quatre farmacèutiques, ascendeix a 1.519.428.

Segons destaca el departament que dirigeix Ana Barceló, considerant que l'Estratègia Nacional de Vacunació exclou de moment la població infantil i adolescent fins el 16 anys com a grup a vacunar -entre altres motius perquè les vacunes autoritzades no disposen de resultats de la seua utilització en aquesta població-, un 35,59 per cent de la població a vacunar de la Comunitat Valenciana té ja posada almenys una dosi, que ofereix entorn d'un 70% de protecció. Un 9,24% té la protecció òptima.

El grau màxim de protecció no s'aconsegueix de forma immediata després de l'última burxada. En el cas de Pfizer/BioNTech, s'obté transcorreguts set dies després de la segona dosi; amb la vacuna anti-covid-19 de Moderna, 14 dies després de la segona dosi; amb la vacuna d'AstraZeneca 28 dies després de la segona dosi i amb la vacuna de Janssen als 14 dies després de la seua administració.