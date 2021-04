Cvirus.- Puig, davant la possible volta de públic als estadis: "Molta cura, cal ser molt raonables i prudents"

"Molta cura, cal ser molt raonables i prudents", ha defès als periodistes, recordant que la Comunitat Valenciana porta sis setmanes amb una incidència acumulada per davall de 50 casos per cada 100.000 habitants enfront d'altres regions per damunt de 300-400.

Puig, després de reconéixer que "estem avançant cap a la normalització" gràcies a la vacunació, ha demanat que la fi de l'estat d'alarma previst per al 9 de maig siga prudent per a "no injuriar tot l'esforç de la societat valenciana".

A partir d'ací, ha assegurat que serà positiu "qualsevol avanç dins de la seguretat sanitària", però ha advocat perquè està "absolutament aclimatat" perquè l'evolució del virus és molt diferent a Espanya.

El president valencià ha posat com a exemple el recent brot en el col·legi major Ausiàs March, amb cent contagiats, que les "imprudències" tenen conseqüències i que "el virus està ací i no s'ha anat".

També ha defès la "certa desescalada" iniciada aquest dilluns a la Comunitat amb l'ampliació de l'horari de l'hoteleria i el comerç fins al toc de queda a les 22 hores. "Apostem per la prudència", ha resumit.

"L'OBJECTIU ÉS UN ESTIU EL MÉS NORMAL POSSIBLE"

En matèria de vacunació, Puig ha confiat que es mantinga el ritme actual gràcies a les últimes dosis rebudes tant de Pfizer com d'AstraZeneca, Moderna i Janssen, amb la previsió que tots els majors de 60 anys estiguen vacunats abans de finals de maig.

Ha reiterat que totes les vacunes que arriben a la Comunitat s'administren el més ràpidament possible per a "accelerar" la normalització: "El gran objectiu és superar les restriccions i tindre un estiu el més normal possible, perquè està sent molt dur i la gent s'ho mereix, des del punt de vista social i fins i tot psíquic".

"Hem d'arribar bé a estiu per a aconseguir la reactivació econòmica i social", ha pregat Ximo Puig després de la seua visita a una comunitat de regant a Benferri (Alacant).