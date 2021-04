L'alcalde d'Alginet veu una "anècdota simpàtica" la confusió del rodatge amb un atracament i demana disculpes

El primer edil s'ha pronunciat així en declaracions a Europa Press després de la revolada registrada a Alginet diumenge passat, quan un veí va alertar el 112 Comunitat Valenciana' que hi havia uns lladres en l'Ajuntament, encaputxats i amb armes, i es van presentar allí fins a cinc vehicles policials i de la Guàrdia Civil.

En arribar, els agents es van adonar que es tractava del rodatge d'una sèrie televisiva de Netflix, 'Powerboys', que es preveu estrenar el pròxim any. Ni la Policia Local d'Alginet ni la Guàrdia Civil tenien cap tipus de coneixement de la gravació, ja que no havien rebut cap dada sobre este tema des del consistori.

Sobre este tema, el primer edil, que porta més de 20 anys al capdavant del consistori, s'ha disculpat pel malentés i per si algun veí es va espantar, però ha aclarit que no hi havia cap ànim d'ocultar res.

Alemany ha explicat que un veí del municipi li va demanar permís per a gravar unes preses d'una sèrie en el hall de l'Ajuntament i ell li'l va permetre sense preguntar-li de què es tractava exactament. "Açò és un Ajuntament obert al poble i ens solen demanar el saló de plens per a actes del càncer, de pescadors, etc, i mai posem problema. Cal ajudar els veïns", ha dit.

Ha afirmat que no va avisar la Policia Local ni a la Guàrdia Civil de la gravació perquè mai ho fa llevat de si es tracta d'una cosa perillosa o d'un problema d'ordre públic.

Així, eixe dia, el diumenge, sobre les 13 hores, un regidor va obrir la porta de l'Ajuntament perquè es fera el rodatge, en el qual, ha manifestat, hi havia diversos extres amb les cares tapades i armes de plàstic.

Just en eixe moment hi havia prou veïns pel lloc i algun d'ells va alertar el 112' d'un atracament. Així, es va activar el protocol corresponent i fins a allí van acudir diversos efectius policials.

"Vaig demanar disculpes i els agents, quan van veure que es tractava d'un rodatge, van deixar que concloguera la gravació i després se'n van anar", ha detallat.

Al seu entendre, es tracta d'una anècdota simpàtica" posat que "no va passar res", ha dit, i ha destacat que en els ajuntaments fan moltes coses bé, encara que també poden cometre errors. "També ens agradaria que quan passen coses greus ací, com les pluges registrades a la fi del passat any que van causar molts danys, se'ns fera cas", ha demanat.

L'alcalde s'ha mostrat disposat a col·laborar amb la Guàrdia Civil i la Policia Local en tot el que necessiten -des de Delegació de Govern s'ha demanat un informe sobre l'ocorregut per si s'han de depurar responsabilitats-. "Manarem un informe del que va passar, no hi ha cap problema", ha indicat el primer edil, qui ha manifestat que ahir va estar amb el veí que va gravar les escenes, que estava preocupat per la confusió generada.