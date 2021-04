Ivace Energia destina 2 milions d'euros per a fomentar l'autoconsum elèctric en les comunitats energètiques locals

Es tracta d'una línia d'ajudes dirigida a qualsevol comunitat d'energies renovables o comunitat energètica, ajuntaments, així com les comunitats de propietaris, a través de la qual se subvencionarà fins a en un 45 per cent el cost dels projectes de les instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica, a partir d'energies renovables o energies residuals, en règim de comunitats d'energies renovables, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, ha afirmat que les comunitats energètiques locals són un element "clau" en la transició energètica, "lloc que persegueixen finalitats no solament econòmiques, sinó també fomentar la participació ciutadana, la utilització de les cadenes de subministrament locals i brindar oportunitats d'ocupació, mantenint el valor de la generació de l'energia dins de la població local".

En aquest sentit, ha explicat que, gràcies a aquesta línia "pionera" d'ajudes específiques per a comunitats energètica, l'Ivace va recolzar el passat any un total de set projectes d'energies renovables en comunitats locals d'energia. Segons ha explicat Climent, aquesta línia "es reforça significativament multiplicant per quatre el seu pressupost, fins a aconseguir els dos milions d'euros".

Al seu juí, la democratització energètica passa per la creació de comunitats energètiques, en les quals els ciutadans "es converteixen en 'prosumidores', en part activa que participa i es beneficia de la producció, gestió i el consum d'energia a nivell local".

A través d'aquest tipus de comunitats, la ciutadania "es pot organitzar per a produir, autoconsumir, gestionar i emmagatzemar la seua pròpia energia, generant beneficis no solament energètics, sinó també mediambientals, econòmics i socials als seus membres o a les localitats on es duga a terme la seua activitat".

BENEFICIARIS DE LES AJUDES

Segons publica el DOGV, pot acollir-se a aquestes ajudes qualsevol comunitat d'energies renovables o comunitat energètica, els ajuntaments, així com les comunitats de propietaris. Ivace Energia subvencionarà fins a un 45% del cost de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, per a la generació i autoconsum col·lectiu.

No obstant açò, la intensitat de l'ajuda podrà incrementar-se en fins el 10 punts percentuals per a empreses mitjanes, i en fins el 20 punts percentuals per a les xicotetes empreses, ajuntaments, entitats públiques i institucions sense ànim de lucre.

La quantia màxima subvencionable per projecte serà de 200.000 euros i el termini per a la presentació de sol·licituds s'inicia demà, 28 d'abril i es perllongarà fins al pròxim 31 de maig. D'aquestes ajudes poden beneficiar-se entitats que es basen en "una participació oberta i voluntària, autònoma i efectivament controlada pels seus membres i els socis dels quals o membres siguen persones físiques, pimes o autoritats locals, inclosos els municipis".

La finalitat de l'activitat de l'agrupació ha de ser proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus membres o a les zones locals on opera, en lloc de guanys financers.

Els membres han d'estar situats en les proximitats dels projectes d'energies renovables, si desenvolupen la seua activitat o resideixen a, com a màxim, cinquanta quilòmetres a la redona de l'emplaçament del projecte.

Així mateix, les activitats de l'agrupació hauran de ser, entre unes altres la generació d'energia procedent de fonts renovables, la distribució, el subministrament, el consum, l'agregació, l'emmagatzematge d'energia, la prestació de servicis d'eficiència energètica, la prestació de servicis de recarrega per a vehicles elèctrics o altres servicis energètics.