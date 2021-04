Rosa Benito se vacuna... con una cámara de 'Ya es mediodía' delante

Por edad ya le tocaba y, en la mañana de este martes, Rosa Benito por fin ha recibido la primera dosis de la vacuna que protege del coronavirus.

Ha sido ella misma la que ha contado la buena noticia a través de sus redes sociales. "Hoy ha sido el día", ha anunciado, junto a una fotografía del momento exacto en el que le inoculaban esa primera dosis.

"Por edad me tocaba ponerme la vacuna, y ya hoy me he vacunado", ha explicado la colaboradora de Ya es mediodía, que está mucho más cerca de volver a cierta normalidad con los suyos, una vez protegida.

Un momento muy deseado por ella y por toda la población que podrá ser visto en el programa en el que colabora y que conduce Sonsoles Ónega. Según informa Lecturas, una cámara de Ya es mediodía ha acompañado a Rosa en todo momento para mostrar, como ya hiciera Ana Rosa Quintana hace unos días, cómo ha sido el proceso.