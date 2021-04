Bonig demana tranquil·litat als "satèl·lits de Gènova" i assegura no saber "res" del congrés del PPCV

És més, ha assegurat que "a data de hui no hi ha cap telefonada per a convocar la junta directiva regional" en la qual s'hauria de fixar la data del conclau. "Entenc que alguns estiguen molt preocupats i interessats", ha respost als periodistes, preguntada per si hi ha presses o alguna novetat.

Bonig porta com a presidenta des de 2015 i s'ha postulat reiteradament per a repetir al capdavant del partit, un càrrec perquè el que també sona el nom del president de la Diputació d'Alacant i del PP provincial, Carlos Mazón.

"Es convocarà, açò és més llarg que un dia sense pa. Veig a alguns, no Gènova sinó els satèl·lits de Gènova, amb massa pressa", ha asseverat en Les Corts abans de la junta de síndics.

Però ha garantit que no hi ha per què preocupar-se perquè el congrés "no és l'esperit sant ni una aparició" i es convocarà "dins del termini i en la forma escaient, amb 48 hores, un ordre del dia prefixat que es distribuirà per les lleres legalment establides en els estatuts i immediatament es comunicarà".

Per tant, la també portaveu 'popular' en Les Corts ha insistit que "no per estrènyer més alguns" es convocarà abans i en què no hi ha data ni per a la junta directiva regional.

Fins llavors, ha defès que el que a ella li "interessa" són problemes com l'ERO de Ford Almussafes, l'ampliació del port de València o la temporada d'estiu, així com si el president de la Generalitat, Ximo Puig, va a exigir els 281 milions de la liquidació de l'IVA de 2017 després de la sentència del Suprem a favor de Castella i Lleó, ja que "és molts diners" per a una regió infrafinanciada com la Comunitat.

SI CORRES ET POTS CAURE

Per a "tota la resta" ha demanat tranquil·litat perquè és conscient que "alguns tenen moltes presses". "A voltes, per córrer tant un pot tindre el perill d'ensopegar-se i caure", ha avisat, per a resoldre que ella parla amb Gènova i no li han "dit res ni els satèl·lits de dins o de fora" i que "un ha d'estar en el que ha d'estar".

La setmana passada, el líder del Partit Popular, Pablo Casado, va evitar pronunciar-se sobre si al final serà Carlos Mazón qui substituirà Isabel Bonig, recalcant que "no hi ha cap congrés convocat". El PP està immers en els congressos provincials, que finalitzaran aquest estiu, i serà a partir d'aleshores quan es començaran a celebrar els regionals.