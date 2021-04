Cvirus.- Consum substitueix tots els mànecs dels seus carros de compra per altres tractats contra la covid-19

Consum també està reemplaçant les seues cistelles de compra per unes altres que han sigut tractades amb un recobriment en la pròpia ansa que elimina la covid-19 per a reduir la seua propagació. En total se'n van a reemplaçar més de 14.300 cistelles, segons ha informat la cooperativa en un comunicat. Amb açò, la cooperativa vol donar "major seguretat" als seus clients a l'hora de fer la compra.

El tractament que porten tant els mànecs dels carros metàl·lics i carros cistella, com les cistelles de compra, denominat Umbrela Zero, consisteix en un recobriment nanotecnològic amb propietats anti-víriques, sota la Norma ISO 21702, "que ha demostrat una eficàcia del 99,99%, evitant el contagi de la Covid-19 per contacte amb superfícies", realitzat per l'empresa Umbrella Technologies.

La seua protecció és permanent, ja que, una sola aplicació "anul·la la càrrega viral i bacteriana", ha precisat la cooperativa. Els assajos per a avaluar la seua efectivitat, tant per als mànecs dels carros, com per a la superfície de les cistelles i les anses han sigut certificats per l'Institut de Salut Carlos III de Madrid.

La cooperativa destinarà prop de 816.500 euros a realitzar aquest canvi de mànecs en els carros metàl·lics i els carros cistelles, a més de per a aplicar el tractament anti-covid en les anses a les cistelles i reemplaçar-les per altres reciclades de plàstic dels oceans.

CISTELLES AMB XARXES DE PESCA

Consum també està apostant per reduir la contaminació dels mars i oceans a través de les seues cistelles de compra. Per a açò, les està substituint, de la mà de l'empresa Araven, per unes cistelles fabricades a partir de xarxes i cordes de pesca de polipropilé reciclades que són transformades en cistelles, amb un 25% de material reciclat de residus marins.

En total va a adquirir 14.600 unitats que anirà incorporant gradualment a les seues tendes. D'aquesta manera, la cooperativa col·labora per a reduir la brossa marina, frenar el cicle de pesca fantasma i evitar la intoxicació i mort de milers d'animals marins. També redueixen un 20% la petjada de carboni respecte a una cistella de plàstic convencional.