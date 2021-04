Bonig pide tranquilidad a los "satélites de Génova" y asegura no saber "nada" del congreso del PPCV

20M EP

NOTICIA

La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ha pedido tranquilidad a los "satélites de Génova" porque los ve muy preocupados y con demasiada prisa para que se convoque el congreso regional del partido. "Yo hablo con Génova y a mí no me han dicho nada", ha recalcado, advirtiendo que "no por apretar más" se celebrará antes.