Detinguts dos homes a Santa Pola i Benejússer per robar en sis locals d'hoteleria

En concret, tots dos suposadament accedien als llocs per a cometre els robatoris quan no hi havia ningú després del toc de queda per a fer-se amb la recaptació, així com amb diversos objectes, per la qual cosa estan acusats de cometre, cadascun, sis robatoris amb força, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

Respecte a l'arrestat a Santa Pola, la investigació es va iniciar quan en els mesos de febrer i març la Guàrdia Civil va detectar un increment de robatoris amb força en interior d'establiments d'hoteleria i restauració en la urbanització 'Gran Alacant'.

En tots els robatoris, l'autor s'apoderava dels diners de les recaptacions de les caixes registradores, màquines recreatives de jocs d'atzar, vidrioles benèfiques i botelles de begudes alcohòliques.A més, actuava entre les 22.00 i les 01.00 hores de la matinada, per a així aprofitar l'escassa presència de gent en els carrers i assegurar-se que no hi havia ningú en les instal·lacions.

Després de diferents indagacions, els agents van sospitar d'un veí de la localitat al que li constaven antecedents per fets similars, per la qual cosa van procedir a la seua localització per a aclarir si tenia vinculació amb aquests robatoris.

Una vegada identificat, la Guàrdia Civil va detindre el passat 18 de març a aquest home de 47 anys per ser el suposat autor de sis delictes de robatori amb força en interior d'establiments d'hoteleria i restauració. Les diligències han sigut posades a la disposició del Jutjat d'Instrucció d'Elx, que ha decretat la seua llibertat amb càrrecs.

D'altra banda, efectius de l'institut armat han detingut un altre home a Benejússer per ser el suposat autor d'altres sis robatoris amb força en la localitat d'Almoradí. En aquesta ocasió, l'operació ha sigut duta a terme per l'Àrea d'Investigació de la Guàrdia Civil d'Almoradí després d'observar una sèrie de robatoris amb força ocorreguts especialment en establiments hostelers, però també en vivendes, un centre docent i una nau industrial.

A més, de la mateixa manera que ocorria a Santa Pola, l'autor aprofitava per a cometre els delictes que els establiments es trobaren tancats al públic. Una vegada aconseguia entrar en els comerços de restauració, als quals accedia forçant la porta d'accés o alguna de les finestres, es portava els diners en efectiu de les caixes registradores.

Finalment, la Guàrdia Civil d'Almoradí va identificar al presumpte autor dels fets, al que també li consten nombrosos antecedents, el passat 12 de març, moment en què es va procedir a la seua detenció en un domicili de Benejússer acusat d'un total de sis robatoris amb força. El jove ha sigut posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció d'Oriola, que ha decretat la seua llibertat amb càrrecs.