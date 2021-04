El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Madrid ha desechado la demanda del sector de la Federación Profesional del Taxi (FPT) contra el Ayuntamiento de Madrid en la que le acusaba de no vigilar la flota de vehículos VTC. La FPT exige el cese de la circulación de todos los vehículos VTC diésel que infringen la ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento. El juez considera que la OMS ya conlleva por sí misma la prohibición de circulación para los vehículos taxi o VTC que no tengan etiqueta Cero o ECO, por lo que no tiene que volver a ordenar su cese en la circulación.