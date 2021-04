Hila defiende la gestión de la EMT Palma y asegura que "no es momento de contratar a más trabajadores"

Según ha recordado Hila a los medios, "la EMT de Palma ha perdido la mitad de sus usuarios y el 60 por ciento de sus ingresos en el último año y eso hace que la empresa municipal esté atravesando uno de los peores momentos de su historia".

Por ello, ha querido defender el trabajo que ha hecho el gerente de la EMT Palma, Mateo Marcús, quien "ha sido el que ha conseguido que en una época tan complicada para la empresa municipal todos sus empleados trabajen, cobren lo que toca y cuando toca". Además, ha añadido, "se ha aplicado la subida del dos por ciento que marcaba la ley este año".

En este sentido, Hila ha pedido a los empleados que "miren a su alrededor y comparen". "Sacar adelante la EMT es trabajo de todos y desde el Ayuntamiento de Palma se pondrá toda la voluntad pero se necesita que los trabajadores ayuden", ha continuado.

Así, ha hecho un llamamiento a los empleados de la EMT Palma "para ser conscientes de la situación, de que transportan a menos usuarios que en 2019 y, por tanto, no se trata ahora de pedir más, si no de conservar lo que se tiene".

"No es momento de contratar más personal porque no hay pasajeros ni dinero, sino que ahora lo que toca es mantener la plantilla, lo que se está consiguiendo y debería ser motivo de satisfacción", ha asegurado Hila, quien ha apuntado que "cuando las cosas mejoren se podrán plantear otros objetivos, pero no ahora".

Por otro lado, ha defendido que "los acuerdos alcanzados con los trabajadores se han cumplido en su inmensa mayoría" aunque, ha reconocido, "algunos quedan, pero de estos hay que no dependen de manera exclusiva de la EMT Palma si no de informes y peticiones a otros organismos y se está camino de cumplirlos".

Con todo, ha puesto en valor que "en una situación tan compleja se haya sido capaz de mejorar las condiciones de los trabajadores de la EMT Palma" y ha lamentado que "haya gente que no lo valore".