La pensió mitjana a la Comunitat Valenciana puja un 2,26% a l'abril fins a aconseguir els 950,86 euros

No obstant açò, a la Comunitat Valenciana es va experimentar un creixement en la pensió mitjana de l'un 2,26% en relació amb el mes d'abril de l'any anterior, el mateix increment del conjunt del país (2,26%).

Quant al nombre de pensions va ascendir a 1.005.245 en el mes d'abril, la qual cosa representa un increment del 0,56% en comparació del mateix període de temps de l'any anterior, enfront del creixement del 0,34% de la mitjana nacional. La Comunitat registra així el 10,23% de les pensions del conjunt del país.

Per tipus de pensions, a la Comunitat Valenciana es va registrar un total de 626.614 pensions de jubilació, amb una quantia mitjana de 1.086,3 euros; 242.908 de viudetat, amb una quantia de 693,69 euros; 95.794 pensions d'incapacitat permanent, amb 944,18 euros; 37.343 d'orfandat, amb 392,65 euros i 2.586 en favor de familiars, amb 595,37.

DADES NACIONALS

En el conjunt nacional, la Seguretat Social va destinar en el present mes d'abril la xifra rècord de 10.136,2 milions d'euros al pagament de pensions contributives, un 2,6 per cent més que en el mateix mes de 2020.

Més de dos terços de la nòmina de les pensions del present mes d'abril es van destinar a l'abonament de les pensions de jubilació, que van sumar un import de 7.289 milions d'euros, quasi un 3,2 per cent més que a l'abril de l'any passat.

A les pensions de viudetat es van destinar 1.737,8 milions d'euros, un 1,9 per cent més que fa un any, mentre que a les prestacions per incapacitat permanent es van dedicar 941,3 milions d'euros (-0,2%).

Per la seua banda, el pagament de les prestacions d'orfandat va comportar un import de 141,9 milions (+1,6%), i el de les prestacions a favor de familiars va totalitzar 26 milions d'euros (+2,7%).

LA PENSIÓ MITJANA DE JUBILACIÓ ESCALA FINS Als 1.186 EUROS Al MES

A l'abril d'enguany s'han abonat 9.825.545 pensions contributives, un 0,3 per cent més que fa un any i quasi 10.000 més que el passat mes de març (+0,1%).

Del total de pensions abonades en el quart mes de l'any, més de 6,1 milions eren pensions de jubilació; 2,35 milions eren pensions de viudetat; 947.296 eren d'incapacitat permanent; 340.912 eren pensions d'orfandat, i 43.228, en favor de familiars.

La pensió mitjana de jubilació va aconseguir a l'abril els 1.186,87 euros, un 2,4 per cent més que l'any passat. Les noves altes de jubilació al març (última data disponible) van registrar una pensió mitjana de 1.395,7 euros mensuals, mentre que les noves jubilacions causades en el Règim General van elevar la seua quantia a 1.510,45 euros mensuals.

A l'abril, la pensió mitjana de viudetat es va situar en 738,66 euros al mes, amb un creixement interanual del 2 per cent, mentre que la pensió mitjana del sistema, que comprèn les diferents classes de pensió (jubilació, incapacitat permanent, viudetat, orfandat i a favor de familiars), va augmentar un 2,2 per cent, fins a situar-se a 1 d'abril en 1.031,62 euros mensuals.

En el cas dels homes, la pensió mitjana del sistema va ser de 1.252,7 euros, mentre que la mensualitat mitjana percebuda per les dones va ascendir a 828,49 euros. Un dels objectius que s'ha fixat el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions és reduir la bretxa de gènere en pensions.

L'EFECTE VACUNA: MÉS ALTES QUE BAIXES FINS A MARÇ

Segons les dades de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), en els tres primers mesos de l'any s'han produït 159.171 altes de pensions, al mateix temps que s'han registrat 146.264 baixes.

D'aquesta forma, les altes han aconseguit superar a les baixes, tendència que ja es va observar per primera vegada en molts mesos en les dades comunicades el mes passat i que corresponien al període gener-febrer.

Aquesta tendència, en la qual podria estar influint la vacunació, trenca amb la qual es va donar durant els mesos de pandèmia, quan la mortandad que estava causant el Covid sobre les persones majors va provocar que les baixes de pensions foren superiors a les altes.

D'altra banda, el nombre de pensions pertanyents a classes passives en vigor a tancament del mes de març va ser de 668.759, xifra un 1,9 per cent superior a la del mateix mes de 2020. La nòmina mensual d'aquestes pensions va ascendir a 1.216,3 milions d'euros, un 4,7 per cent més que al març de l'any passat.

El Règim de Classes Passives de l'Estat inclou fonamentalment el personal militar i a funcionaris de l'Administració General de l'Estat, de l'Administració de Justícia, de les Corts Generals i d'altres òrgans constitucionals o estatals, així com als funcionaris transferits a les comunitats autònomes.