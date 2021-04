Álvarez dice que los vecinos de AVN en La Corredoria están molestos por la "politización" a su costa

Álvarez ha sido preguntada por el diputado del PP Rafael Palacios sobre este asunto y los "graves problemas" que padecen las familias que allí viven.

Las palabras de la consejera provocaron el enfado de Palacios, quien negó que su formación política esté politizando nada y exigió a la consejero a su labor de representación de la ciudadanía.

La consejera ha dicho que no tiene ningún problema de escuchar a los vecinos, pero ha insistido en que ni la empresa ni la Dirección General de Vivienda ha recibido queja alguna sobre el estado de las viviendas. "Deberíamos intentar evitar la utilización política de estas situaciones", ha dicho.

Palacios, sin embargo, ha dicho que hay inquilinos "de paso" que están poco tiempo de alquiler y que han "destruido" partes de edificio, en zonas comunes y vivienda.

"Me alegra comprobar que ese está dando cuenta de que se está dando cuenta de que hay inquilinos cuyo comportamiento puede producir malestar en muchos otros", ha dicho Álvarez, aludiendo a debates que ha mantenido con Palacios sobre la situación de vecinos de las viviendas de la empresa pública Vipasa.

Palacios ha reaccionado y le ha respondido en otro turno, aunque el asunto ya no tenía nada que ver con las viviendas de La Corredoria. Ha lamentado el tono de la consejera y ha dicho que lo que debería hacer Álvarez es desahuciar a "narcotraficantes" y no a "víctimas de violencia de género". "Proteja a la gente y no a los fondos buitre", ha añadido.