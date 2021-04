Marí confirma que "hay un compromiso público" para que en Son Busquets se construyan viviendas públicas

Así ha respondido el conseller en el Parlament al diputado de El PI-Proposta de les Illes Balears Josep Melià, quien ha preguntado por el anuncio del Ayuntamiento de Palma de que "se había llegado a un acuerdo con el Gobierno y el Govern para garantizar que en Son Busquets haya viviendas protección oficial de alquiler".

"Si la compra de los terrenos se hace, hay un compromiso conocido del Ayuntamiento de Palma para desarrollar un plan especial para hacer posible que sean viviendas de protección pública", ha indicado el conseller, quien ha asegurado que el Govern se compromete a ayudar y colaborar con la aplicación de decretos que faciliten la tramitación para que haya más vivienda pública en Baleares.

Ante esta respuesta, Melià ha considerado que esto significa que "no hay ningún acuerdo" y que, por tanto, la semana pasada el Govern "vendió humo". "Ante este anuncio tan positivo y que nos gustaría que de una vez el Estado entienda que los terrenos se han de destinar a vivienda pública, resulta que esto no es cierto y que solo hay compromisos y buenas intenciones", ha censurado.

De esta forma, el diputado de El PI ha criticado que "esta no es una forma seria de tratar el tema de la vivienda" y que "vender falsos acuerdos que no existen no es el camino para aumentar el parque público". Por ello, ha pedido "presionar a tope al Gobierno central" para que estos terrenos pasen a la comunidad.

Finalmente, el conseller ha reiterado que el Govern está colaborando con Cort y mediante gestiones en Madrid, con Transportes y Defensa, para que este proyecto sea posible. Así, ha asegurado que en la última visita que hizo a Palma el ministro Ábalos "se renovaron los compromisos" en este sentido.