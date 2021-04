Druni lo vuelve a hacer: el kit de Shiseido para cuidar el contorno de ojos puede ser tuyo por 43 euros (¡en vez de por 84!)

Cuidar del contorno de los ojos es uno de los pasos que nunca debe faltar en nuestra rutina de belleza. Y es que, aunque muchos creen que con la hidratación general también se mima esta parte del rostro, nada más lejos de la realidad: es importante aplicar un tratamiento específico con el que mantener a raya las ojeras, las patas de gallo, las bolsas y la congestión. Por ello, además de aprender a aplicar los cosméticos en el orden adecuado y con toques suaves que no irritan la delicada piel ocular, es esencial apostar por productos adecuados que le devuelvan el brillo juvenil y la apariencia fresca; aunque, todo sea dicho, para presumir de mirada... ¡hay que invertir!

Los kits de cuidado del contorno de ojos suelen incluir todos los cosméticos esenciales para cuidar de nuestra mirada, pero no siempre están al alcance de nuestro bolsillo de final de mes (sobre todo si nos fijamos en las principales marcas). Pero, también es cierto que en la era de las compras por internet, no hay día en el que no se pueda dar con una ganga digna de mención con la que ahorrarnos unos cuantos euros en la compra. Sirva de ejemplo la que hemos encontrado en el catálogo de Druni, donde han rebajado a mitad de precio el estuche Bio Performance Glow Revival Eye de Shiseido.

Este kit ayuda a regenerar y reparar el sistema capilar sanguíneo de la piel del área de los ojos, mejorando la apariencia de las ojeras, bolsas, arrugas y combatiendo la deshidratación. Y los tres cosméticos que lo consiguen pueden ser tuyos por 43 euros, en vez de por los más de 83 en los que está valorado. ¿No crees que es el momento de empezar a cuidar tu mirada con la calidad que requieren?

Este cofre ayuda a combatir la deshidratación del contorno. Druni

Todo lo que contiene este estuche

Contorno de ojos multi corrector. El contorno de ojos Bio Performance Glow Revival Eye Treatment está formulado para refinar la textura de la piel y reducir el tono desigual de esta zona, las ojeras y las bolsas de los ojos. Con ello, ofrece una fórmula antienvejecimiento y humectante que mantiene la zona nutrida y rejuvenecida. Es recomendable aplicarlo todas las mañanas y noches como último paso de las rutinas de tratamiento.

El contorno de ojos Bio Performance Glow Revival Eye Treatment está formulado para refinar la textura de la piel y reducir el tono desigual de esta zona, las ojeras y las bolsas de los ojos. Con ello, ofrece una fórmula antienvejecimiento y humectante que mantiene la zona nutrida y rejuvenecida. Es recomendable aplicarlo todas las mañanas y noches como último paso de las rutinas de tratamiento. Eye & Lip Makeup Remover. Igual que tenemos distintos cosméticos para cada zona de la cara, el desmaquillante también debe ser específico para proteger cada área. Este es perfecto para limpiar ojos y labios, gracias a su doble acción que disuelve al instante hasta el maquillaje resistente al agua o de larga duración. Además, deja una piel fresca y tersa, hidratando las zonas más secas del contorno de los ojos y los labios.

Igual que tenemos distintos cosméticos para cada zona de la cara, el desmaquillante también debe ser específico para proteger cada área. Este es perfecto para limpiar ojos y labios, gracias a su doble acción que disuelve al instante hasta el maquillaje resistente al agua o de larga duración. Además, deja una piel fresca y tersa, hidratando las zonas más secas del contorno de los ojos y los labios. ControlledChaos mini máscara. Conseguir grosor y volumen es una de las premisas a la hora de encontrar máscara de pestañas y esta versión mini de Shiseido lo logra gracias a su fórmula exclusiva y a su cepillo innovador. Su pequeño tamaño es perfecto para llevar siempre encima y tener así un color de alto impacto y textura ligera.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Druni y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.