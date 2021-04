Frank Cuesta acaba con una denuncia por agresión tras un conflicto con unos vecinos que matan a sus animales

El herpetólogo y activista Frank Cuesta se encuentra inmerso en un conflicto con los vecinos de su casa, que está anexa al actual refugio de su protectora de animales. Hasta hace no mucho su finca estaba a las afueras de la ciudad, pero ahora se están construyendo viviendas en las inmediaciones, lo que ha provocado conflictos entre el leonés y los locales.

Todo comenzó con la cacatúa de Frank Cuesta, que en una de sus salidas por las inmediaciones no volvió. Cuesta acabó encontrándola de madrugada. "Había topado con unas redes que colocan para coger pájaros", explica el presentador. Kaka, que así se llama el pájaro, "tenía una pata muy mal, ella misma había intentado cortársela y estaba deshecha por completo y tuve que tomar la decisión rápida de dormirla y amputarle la pata", decía alicaído el Frank.

"Después de todo eso me he ido para el sitio [donde estaba la red] y tengo una denuncia por agresión", decía Cuesta, asegurando: "No me arrepiento para nada"

"Después de que te tiren abajo la valla, de que maten a un pavo de un tiro, disparando hacia tu casa, después de que maten a animales con veneno… llegas allí y encima te sueltan la típica cosa racista de 'vete a tu país'", narraba el herpetólogo que tiene la doble nacionalidad española y tailandesa.

"Tengo grabado al tipo admitiendo que uno de sus trabajadores disparó hacia mi casa para matar al pavo y eso evitará seguramente que me pongan la denuncia", explicaba el activista. "Pagaré lo que cueste el hospital de estos y ya está", avanzaba.

Cuesta se encuentra inmerso en la construcción de un nuevo refugio de animales muy lejos de la ciudad de Bangkok, donde tiene el actual, en unos terrenos que compró con los ahorros y con la venta de la actual propiedad.

"Estamos a punto de abrir el santuario, solo queda el portón, la electricidad...", actualizaba, antes de reflexionar sobre su actual refugio, ya comido por la ciudad. "Hemos estado allí cinco años y no ha habido problemas hasta que han llegado los humanos".

El presentador sigue renegando de volver a ponerse frente a una cámara. "Me están llamando de un montón de programas de televisión, pero quiero evadirme de eso, del ser humano", decía.