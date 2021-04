La 1 emitió en el prime time de este lunes las cuartas audiciones de The Dancer. Y si la entrega anterior del talent estuvo repleta de momentos de nostalgia y de mirar al pasado por parte de los capitanes y de los propios bailarines, en esta ocasión si prevaleció algo fue la empatía entre ellos, pues se hizo patente que no solo comparten el baile, sino que se han enfrentado a situaciones muy similares y duras.

En esta ocasión, una pareja de bailarines en la que uno había padecido cáncer y su novia lo había sufrido con él le recordó a Rafa Méndez a su hermana, pues no corrió la misma suerte y la perdió por la misma enfermedad. Se trató de Marc y Valeria, quienes se conocen nada más y nada menos que desde los 15 años.

Como bailarines, nadie les frenaba y no hacían más que ganar campeonatos por todo el planeta cuando llegó la mala noticia: "Me noté que tenía una molestia en el pecho y pensé que en el gimnasio había hecho algo mal, me estuvieron haciendo pruebas y detectaron que tenía un cáncer", contó.

Marc ha sido un luchador. Superó su enfermedad y hoy está en #TheDancer4 dispuesto a demostrar lo que vale 💪 pic.twitter.com/7T1rS3tg1v — The Dancer (@TheDancerTVE) April 26, 2021

Al verse impedido físicamente, además, esto frenó los planes de Marc de abrir una escuela de baile junto a su novia y compañera de profesión, Valeria. Sin embargo, ambos se sobrepusieron y, aunque un poco más tarde de lo esperado, cumplieron su sueño. ¡Y no solo eso! En el formato arrasaron por su actitud y energía.

¡Marc & Valeria lo dan TODO! ¿Lograrán el Pase Directo de Lola Indigo? #TheDancer4 pic.twitter.com/qp381wkGDn — The Dancer (@TheDancerTVE) April 26, 2021

Una situación que comparten muchas personas

"Sois un escándalo los dos. La actitud y la raza, necesitamos algo así", opinó Lola Índigo. En la misma línea, Miguel Ángel Muñoz fue más allá, y dijo: "Si tengo un botón, le doy 37 veces. Estás aquí bailando de una forma que parece que no te ha pasado nada, compañero".

El último en hablar fue el más amazing, Rafa Méndez. Este, visiblemente emocionado, hizo énfasis en la narrativa de superación que había detrás del baile, en la cual se podrían reflejar muchas personas. "Tienes una historia que hoy en día mucha gente está pasando. Yo lo viví en mi casa con mi hermana, tuvo un tumor y ya no está aquí. Yo la siento conmigo, pero ella no tuvo la misma suerte que tú", recordó.

Al final de la gala volvió a mencionar a su hermana, y es que, tras quedarse con la pareja para su equipo, dijo que le dedicaba el acto a ella, y enfatizó en que la sentía junto a él. Un homenaje cargado de energía.