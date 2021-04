El 68% de los andaluces está a favor del pasaporte Covid para inmunizados

Apenas dos semanas después de que la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) publicara su último barómetro de opinión, la Junta lanzó este lunes un "estudio flash" elaborado por este mismo organismo en el que ha sondeado la valoración de los andaluces sobre la campaña de vacunación y la gestión de la misma tanto del Gobierno autonómico como del central.

Según revela la encuesta del Centra, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, un 68% de los participantes (800 personas, del 15 al 19 de abril) se muestran a favor de la puesta en marcha de un pasaporte Covid que facilite la movilidad a aquellas personas que ya hayan sido vacunadas con las dos dosis. Una medida que defiende la Junta al considerar, en palabras de su presidente, Juanma Moreno, que "no hay que esperar a tener al 80% de la población vacunada" para recuperar la movilidad.

En cuanto al ritmo al que se está desarrollando la vacunación en Andalucía, en términos generales un 62,4% de los encuestados manifiestan que este es "lento" o "demasiado lento". Comparado con otras comunidades autónomas, el porcentaje de quienes han dado esta misma respuesta cae en picado al 11,4%, mientras que vuelve a subir al 60,9% al preguntar la encuesta por el ritmo en España en comparación a otros países.

A la hora de señalar al responsable de esta situación, el 64,8% apunta al Ejecutivo central, mientras que un 15,4% alude a la Unión Europa, un 8,8% a las compañías farmacéuticas y un 2,2% a la Junta. El resto, "no sabe" o "no contesta". En este mismo sentido, casi un 56% de los andaluces considera que la Junta está gestionando "bien" la campaña de vacunación, y un 8,9% afirma que "muy bien".

Además, algo más del 38% de los participantes en el sondeo consideran que no están llegando a Andalucía todas las dosis que le corresponden a la comunidad, mientras que casi el 51% se muestra a favor de que el Gobierno de Juanma Moreno compre los preparados contra la Covid-19 por su cuenta.

Datos de vacunados

De las 800 personas que han participado en este estudio, solo un 20,5% habían recibido ya al menos una dosis del suero en el momento de responder. Del 79,5% restante que aún no han sido inoculados, la mayoría (casi el 88%) afirman que se pondrán la vacuna "en cuanto pueda", mientras que solo un 5,5% prefiere "esperar un tiempo para ver si es eficaz" y un 4,4% asegura que no se la pondrá.

Según los últimos datos de la Consejería de Salud y Familias, en Andalucía ya se han administrado 2.538.165 dosis, lo que supone el 99,5% de las recibidas por parte del Ministerio de Sanidad. La cifra de inmunizados se acerca ya a los 700.000, es decir, el 8,24% de la población, mientras que hay 1.142.453 personas con una dosis inoculada.

El titular de Salud, Jesús Aguirre, explicó que hay un 42% de andaluces con más de 60 años que ya han recibido una dosis, porcentaje que asciende hasta el 70,6% en el caso de los mayores de 70 años, mientras que a los mayores de 80 años "los tenemos a todos vacunados".

Problemas en pandemia

De vuelta al sondeo del Centra, los andaluces también se han manifestado sobre otros aspectos de la pandemia, y casi cuatro de cada diez señalan la imposibilidad de visitar a sus familiares como el principal problema que les ha surgido a raíz de la crisis sanitaria; una cuarta parte asegura que ninguno; un 12,4% apunta a problemas económicos; y un 11%, psicológicos.

Las perspectivas respecto a la duración de la pandemia no son muy halagüeñas. No en vano, casi el 43% considera que "todavía nos queda mucho tiempo", y algo más del 38% piensa que aún tendrá que pasar un año. Hay, además, un 9,8% que señala que la crisis sanitaria "no se va a acabar nunca", y solo un 2,1% cree que en verano "ya habrá pasado".

Por último, y respecto a la posibilidad de contagiarse, casi un 10% de los encuestados por el Centra ya habían pasado el coronavirus en el momento del sondeo. Y más de la mitad (52,4%) opinan que serán capaces de esquivar al virus respetando las medidas sanitarias preventivas, frente a un 31,6% que consideran que "antes o después" se contagiarán.