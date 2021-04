L'UJI i À Punt Mèdia desenvoluparan iniciatives conjuntes per a impulsar la igualtat efectiva entre dones i homes

La presidenta de la Fundació Isonomía i rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, i el director general de la Societat Anònima de Mitjans de comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC), Alfred Costa, han firmat un conveni entre les dos entitats per a col·laborar en iniciatives conjuntes destinades a impulsar la igualtat efectiva entre dones i homes.

A l'acte han assistit també la vicerectora de Promoció Lingüística i Igualtat, Pilar Safont, i el secretari de la Fundació Isonomia, Santiago García, de la UJI; i la presidenta de la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació (CVMC), Mar Iglesias, el subdirector de Comunicació i Publicitat, Benjamí Marín, i el cap de Projecció Social, Albert Vicent, per part de la SAMC.

Després de la firma, la rectora Eva Alcón ha subratllat que aquest conveni "enforteix la col·laboració entre l'universitat pública de Castelló i la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació", ja que "representa el compromís de les dos institucions per a treballar, de manera coordinada i des dels seus àmbits d'actuació, per a afavorir la igualtat efectiva entre dones i homes".

A més, Alcón ha destacat que aquest acord obri la cooperació a àmbits com la realització de pràctiques formatives en À Punt per a l'alumnat del Màster d'Igualtat i Gènere de la UJI, a més de convertir la Fundació Isonomía de la UJI en agent de referència per a l'assessorament en el pla d'igualtat de la CVMC i la SAMC i per a la formació especialitzada en igualtat, prevenció de l'assetjament i violència de gènere.

El director general de la SAMC ha explicat que À Punt Mèdia aplica un Pla d'Igualtat en la gestió interna, "i de fet les dones són majoria en quasi totes les categories laborals" i "per descomptat", fomenten la igualtat en el tractament informatiu i en els continguts, "amb una atenció especial a la denúncia de la violència masclista".

"A partir d'ara, ha comentat, la nostra política encara serà més eficient gràcies al suport que ens aporta la Fundació Isonomía en iniciatives d'interés comú", ha dit, i ha afegit que l'acord reforça la col·laboració que ja mantenen amb la UJI en matèria de formació i ho fa en l'àmbit de la igualtat entre homes i dones.

CONVENI

Mitjançant el conveni, una representació qualificada de la Fundació Isonomía podrà participar en accions formatives dels professionals de la SAMC orientades a l'aplicació del llibre d'estil i dels codis deontològics per a un tractament informatiu respectuós; i es converteix en agent de referència per als plans de formació del personal en matèria d'igualtat, especialment sobre assetjament i violència de gènere, igualtat i comunicació i llenguatge inclusiu, entre uns altres; i també per a realitzar diagnòstic, assessorament i supervisió del Pla d'Igualtat.

Per la seua banda, la SAMC cooperarà en programes de formació d'estudiantat del Màster d'Igualtat i Gènere, que promou Isonomía, mitjançant l'estada de pràctiques en À Punt i difondrà aquelles campanyes i iniciatives que promou la Fundació, especialment els informes o estudis sobre matèries relacionades amb la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, i l'impuls i foment de mesures per a aconseguir la igualtat real.

El conveni, amb una durada inicial de quatre anys, preveu la creació d'una comissió de seguiment formada per Ana Pérez, directora de Recursos Humans, i Albert Vicent, cap de la Unitat de Projecció Social de la SAMC; i Santiago García, secretari, i Gemma Escrig, com a coordinadora, per part de la Fundació Isonomía.

La Fundació Isonomía és una entitat sense ànim de lucre creada per la UJI en 2002.