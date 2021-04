La plaça de la Reina inicia la "reconquesta" de l'espai "colonitzat" pel cotxe

Les obres de remodelació de la plaça de la Reina han començat per fi aquest dilluns. El projecte de reurbanització per a convertir en zona de vianants un espai que fins ara era fonamentalment dels cotxes i els autobusos s'emmarca en l'estratègia de l'Ajuntament de València per a la "reconquesta" de l'espai "colonitzat" pels vehicles i que també té en plena execució des de la setmana passada la reforma de les places que envolten el Mercat Central i la Llotja.

"Plantegem retornar les places al que sempre degueren ser: un espai amable, no contaminant, per a la gent, no per als cotxes. I ara és el moment", ha afirmat l'alcalde de València, Joan Ribó, durant una visita a l'enclavament al costat del regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, el vicealcalde Sergi Campillo i els equips d'arquitectura i de l'obra.

D'aquesta manera, durant els pròxims 12 mesos s'actuarà sobre una superfície total de més de 12.000 metres quadrats en un enclavament de gran valor patrimonial i simbòlic per a la ciutat. El projecte compta amb un pressupost de 10 milions d'euros que ha rebut una subvenció de 3,3 milions de fons europeus a través de l’IDAE.

Primers treballs, aquest dilluns. BIEL ALIÑO / EFE

La renovada plaça comptarà amb 115 arbres, enfront dels 53 actuals; s'instal·laran pèrgoles que proporcionaran 1.317,5 metres quadrats d'ombra (4,19 vegades més que la que existeix ara); i també hi haurà zona de jocs infantils, difusors d'aigua, dues fonts per a beure, aparcabicis, una estació de Valenbisi, quioscos, una parada de taxis al carrer de la Mar i contenidors soterrats.

L'aparcament, de prop de 9.000 metres quadrats, es renovarà completament, amb noves rampes d'accés i punts de recàrrega elèctrica. Se senyalitzarà en el paviment el traçat de l'antiga muralla romana i es recuperarà la perspectiva visual de la porta barroca de la Catedral amb la disposició d'arbres al costat de l'antic carrer Zaragoza.

El nou disseny de la plaça suposarà el desplaçament de l'accés i eixida a l'aparcament subterrani a un lateral, al costat del carrer de la Mar. D'aquesta manera, l'espai deixarà d'estar concebut com una rotonda de cotxes (per a entrar i eixir del pàrquing) i d'autobusos, que accedien pel carrer de la Pau cap al carrer Sant Vicent.

Operaris de l'empresa adjudicatària de les obres ultimaven aquest dilluns les labors de senyalització per al trànsit rodat i del clos perimetral de la plaça. Rober Solsona / EP

Ribó ha posat en valor que aquesta plaça forma part de l'eix que va des de les Corts fins a l'Estació del Nord, "que constitueix un passeig urbà potent i d'enorme atractiu per les més grans i significatives places del centre històric: la Catedral, la Reina, el Mercat i l'Ajuntament". Al costat del projecte de remodelació de la plaça de la Reina, l'alcalde s'ha referit als ja iniciats en la plaça de l'Ajuntament, on l'actuació provisional donarà pas a un concurs d'arquitectura per al projecte definitiu, i a l'entorn de la Llotja i el Mercat, ja en marxa.

El trànsit després de la reforma

Amb aquesta conversió en zona de vianants i reforma integral, la circulació de vehicles a l'entorn de la plaça de la Reina es limitarà a una connexió entre els carrers de la Pau i Sant Vicent, amb accessos per a residents i transport públic. Es reservarà l'àrea central de la plaça per a activitats.

Dues persones observen el projecte de la nova plaça. Ayto. València

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha manifestat que és un dia "molt important per a la ciutat i que recordarem durant molt de temps" en tractar-se d’"un espai únic" i un "entorn monumental que vol configurar-se com a autèntica àgora ciutadana" que tindrà usos religiosos, culturals, socials i fins i tot de comerç tradicional com el mercat de l’Escuraeta o el mercat extraordinari de Nadal.

Segons ha explicat, les obres es desenvoluparan en tres fases. La primera serà obra dura i suposarà la retirada dels materials per a impermeabilitzar el pàrquing. La segona consistirà en la instal·lació dels serveis i construcció de les dues rampes de l'aparcament, mentre la tercera serà la pavimentació i reurbanització definitiva.

Campillo, Ribó i Grezzi, aquest dilluns, en la presentació de l'inici de les obres. Ayto. València

"Minimitzar les molèsties"

Grezzi ha demanat "comprensió i col·laboració mútua" a veïns i comerciants davant les possibles molèsties generades per les obres. "Tractarem, en la mesura que siga possible, de minimitzar les molèsties i complir el cronograma", ha afirmat. A més, ha anunciat un seguiment continu i diàleg amb tots els agents de l'entorn per a informar sobre el desenvolupament dels treballs. Segons ha dit, la nova plaça serà "un gran revulsiu" per al comerç.