Cómo usan la covid para timarte por teléfono: el bulo de las vacunas a domicilio y la falsa encuesta de Sanidad

En las últimas semanas, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil se están haciendo eco diversas estafas en las que contactan con la víctima por teléfono, lo que se denomina “vishing”, poniendo diversas excusas para conseguir su objetivo.

Es el caso de la supuesta encuesta del Ministerio de Sanidad. Nos habéis enviado a nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 229 319) un mensaje de audio que dice: "me acaban de llamar diciéndome que eran de no sé qué empresa que estaban haciendo una encuesta mediante Sanidad para esto del coronavirus y me han dicho que me iban a mandar un técnico a casa para inspeccionar si estábamos cumpliendo las cosas a rajatabla y si teníamos síntomas”. La persona del audio afirma que llamó a su médico y este le dijo que era mentira.

Cuidado si recibes una llamada de este estilo porque no es real. Desde el Ministerio de Sanidad niegan que se esté llamando a particulares para participar en una encuesta y enviando a técnicos a los domicilios. Recalcan que, en todo caso, las competencias de sanidad dependen de cada comunidad autónoma y no del ministerio.

Por su parte, la Guardia Civil indica a Maldita.es que tienen constancia de denuncias por llamadas de falsos sanitarios en Pontevedra (Galicia) y en Gijón (Asturias) en las últimas semanas. El cuerpo advierte de que las pruebas de COVID-19 y la vacunación se realizan, por lo general, a través de cauces oficiales, como en los centros de salud, no a domicilio.

La llamada que te “informa” de que te van a poner una vacuna en tu casa

Mucho cuidado también si recibes una llamada de un supuesto sanitario que dice que va a ir a tu casa para ponerte la vacuna de la COVID-19, porque, según la Guardia Civil, se trata de un "intento de estafa" con el que pretenden "acceder a la vivienda de personas que vivan solas". Estas llamadas coincidían con la campaña de vacunación que se inició el 27 de diciembre en España, según el Ministerio de Sanidad.

Bulo sobre la Policía Nacional Cedida

En declaraciones a Maldita.es, la Guardia Civil ha asegurado que han detectado en varias comandancias de España llamadas en las que ofrecen vacunar a las víctimas en sus propios domicilios, unas llamadas que describen como un "intento de estafa para acceder a la vivienda de personas que vivan solas". Esta estafa ha sido detectada por la Guardia Civil en Zaragoza, Islas Baleares y Andalucía. Por lo tanto, antes de dar tu dirección o cualquier otra información personal consulta los canales oficiales de información de las autoridades y asegúrate de que realmente son ellos los que te están llamando.

No, no te van a desinfectar la casa ‘como premio por responder una encuesta sobre la Covid-19'

Bulo de la Consejería de Sanidad Cedida

En esta ocasión, ha sido la Dirección General de Salud Pública en Canarias quien ha alertado en Twitter de una nueva estafa dirigida a personas mayores en las que se les ofrece una desinfección de su vivienda gratis. No caigas, es una estafa.

Según han informado, contactan con personas mayores por teléfono haciéndose pasar por la Consejería de Sanidad. Como supuesto premio por responder a una encuesta sobre la COVID-19, les dicen que van a regalarles una desinfección gratis de sus casas. Sin embargo, es una estafa. La Consejería de Sanidad de Canarias pide que no se acepte y recuerda que Sanidad no va a llamarte para hacerte ningún cuestionario ni va a desinfectar tu casa “como premio a tus conocimientos”.

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil indican que han detectado y tienen constancia de que se están produciendo este tipo de llamadas para realizar intentos de estafa y piden que “no piques” y llames al 091 para informar sobre estos estafadores.

Microsoft no está llamando a particulares alertando de que su ordenador está infectado

Microsoft no está llamando a particulares alertando de que su ordenador está infectado Cedida

Este timo de la llamada es viejo. De hecho, llevamos desde 2018 alertando del conocido timo de Microsoft. El audio que nos habéis enviado afirma que quien llama acaba pidiendo los datos bancarios del usuario con la excusa de instalar unas aplicaciones que solucionarán el problema, pero que no son gratuitas. Ojo, Microsoft no está llamando a particulares alertando de que su ordenador está infectado.

Se trata de un timo que, como decimos, lleva años circulando y del que ya os hablamos en 2018. Consiste en que unas personas se hacen pasar por el soporte técnico de la compañía, pero ya ese año nos pusimos en contacto con Microsoft y nos aseguraron que la empresa "nunca llama a un cliente que no lo ha pedido".

En 2018 también emitieron un comunicado con una serie de recomendaciones para no ser víctima de este tipo de casos y en junio de 2020 volvieron a publicar que habían detectado "un aumento de estafas de soporte técnico, donde se utiliza ilegalmente" su marca.

Además, la Guardia Civil ha alertado en los últimos años a través de su cuenta de Twitter en varias ocasiones de este "supuesto servicio técnico".

Bulo de la Guardia Civil Cedida

Ahora la Policía Nacional también alerta de esta práctica con la que se hacen pasar por técnicos de Microsoft "y con la excusa de algún problema o virus intentan que te descargues un programa que les dará acceso remoto a tu ordenador".

Si recibes una llamada de este tipo y crees que puede ser una posible estafa, no dudes en ponerte en contacto con Maldita.es a través de nuestro chatbot (+34 644 229 319) para que lo que verifiquemos.