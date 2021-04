La UJA y el Consejo Consultivo de Andalucía fortalecen su colaboración en materia de formación

Por el momento se han cerrado dos formaciones: uno en mayo sobre procedimiento electrónico e inteligencia artificial y otro previsto en septiembre sobre la potestad sancionadora de las administraciones públicas. Además, se está preparando un curso de verano que versará sobre las materias de la función consultiva.

Así se ha puesto de relieve este lunes durante la firma del citado protocolo y convenios por parte del rector de la Universidad jiennense, Juan Gómez, y la presidenta del Consejo, María José Gallardo. Según ha explicado el primero, este acuerdo se realiza para formalizar la "larga trayectoria" de colaboración entre ambas entidades.

Una relación que se pretende fortalecer con nuevas actividades en los campos de interés común de la formación, la investigación y la transferencia, dentro del ámbito jurídico. Entre esas nuevas líneas, Gómez ha avanzado que se ha iniciado ya la planificación y organización de actividades de formación permanente y formación complementaria, que incluyen los dos cursos ya programados, de los que se han firmado sendos convenios específicos, "así como un nuevo planteamiento de cursos de verano conjuntos" en los que ambas instituciones ya trabajan.

En concreto, los dos cursos que ya están organizados y para los que se han firmado dichos convenios se titulan 'Procedimiento electrónico e inteligencia artificial' y 'Potestad sancionadora de las administraciones públicas y procedimiento sancionador'. El primero se desarrollará en formato virtual entre el 3 y el 24 de mayo, mientras que el segundo se celebrará el próximo curso. Ambos estarán dirigidos por la presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía y serán organizados por el Centro de Formación Permanente y Formación Complementaria de la Universidad de Jaén.

"Los dos cursos se han planteado en el doble marco de la Formación Complementaria, dentro de nuestro programa FoCo Generación UJA, destinados al estudiantado de la UJA, especialmente al del ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas, así como a alumnado externo, en el marco de la Formación Permanente, ya que se abordarán temáticas de gran interés y actualidad también para los profesionales del ámbito jurídico y especialmente de la administración pública", ha explicado el rector.

ACERCAR CONOCIMIENTOS

Por su parte, la presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía ha recalcado el fuerte compromiso de ambas instituciones por la formación académica y asegurando que "es imprescindible" que estén coordinadas". Junto a ello, ha considerado que es fundamental acercar a los alumnos a la realidad y actualizar los conocimientos de los profesionales.

"Muchas clases de Derecho, sobre todo la parte práctica, se desarrollan utilizando los dictámenes del Consejo Consultivo. Lo mejor de nuestros dictámenes no es la solución al caso concreto (que también), sino la doctrina. Un dictamen que no esté razonado, al igual que una sentencia, no satisface al Estado de Derecho", ha dicho Gallardo, para la que "es necesario implementar la doctrina a través de la formación académica".

Respecto al curso que comenzará el próximo lunes, ha apuntado que "es necesario mostrar a la sociedad el cambio de paradigma en la administración pública a través de las TIC y cómo también cambia la relación entre las propias administraciones y el ciudadano".

El curso FoCo 'Procedimiento electrónico e Inteligencia Artificial' tiene como principal objetivo presentar de una forma práctica los recientes y significativos cambios en la forma de relacionarse los ciudadanos con la administración y las administraciones entre sí, derivados de la aplicación de las Leyes 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector público. Se inscribe en el programa FoCo, para alumnado de títulos oficiales de la UJA, y también está abierto a egresados y cualquier persona interesada.