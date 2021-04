Ford Almussafes tanca amb UGT i CCOO l'ERO que suposarà l'acomiadament d'aproximadament 600 treballadors

L'acord s'ha fet esperar. A l'inici de la reunió, l'empresa ha presentat una proposta que el Comité d'empresa considerava "insuficient" i ha demanat un recés. Poc després s'han reiniciat les negociacions però s'han tornat a paralitzar, fins que finalment, sobre les 14.30 hores, l'empresa ha posat sobre la taula la seua oferta definitiva.

Segons l'acord, la direcció de Ford Almussafes permetrà adherir-se al pla de prejubilacions als treballadors entre l'1 de gener de 1958 i el 30 de juny de 1966 (de 63 a 55 anys), excepte a aquells vinculats per un contracte d'accés a la jubilació parcial.

El complement a les prestacions públiques d'atur variable per edat seran del 80% del salari net regulador amb 55 i 56 anys, encara que pujarà al 85% a partir dels 57 anys. (En un primer moment l'empresa havia plantejat que el complement fóra del 75% als 55 anys).

En el programa de baixes incentivades, seran elegibles els empleats nascuts des de el 1 de gener de 1958, excepte aquells vinculats per un contracte temporal, de relleu o d'accés a la jubilació parcial. Per als treballadors de fins el 54 anys, Ford Almussafes ofereix una indemnització de 45 dies per any treballat, amb un màxim de 42 mensualitats de salari brut.

I per als empleats que menys temps porten en la fàbrica, l'empresa garanteix una indemnització mínima d'una anualitat.

"UN GRAN ACORD"

Per al president del Comité d'empresa i portaveu d'UGT en Ford Almussafes, Carlos Faubel, es tracta d'un "gran acord" en "una de les situacions més delicades" que s'han viscut en la història de la fàbrica. El líder sindical s'ha mostrat "molt satisfet" de l'acord aconseguit, que en la seua opinió, permetrà que les eixides siguen "voluntàries" i "protegeix les condicions dels treballadors cap a la jubilació".

Faubel s'ha mostrat convençut que aquest pacte "va a servir per a resoldre l'enorme problema que se'ns havia plantejat com és un expedient de 630 acomiadaments".

Per al líder sindical, "és evident que una eixida tan nombrosa, sumada a la baixada de la producció, va a generar multitud de moviments interns fruit de la reorganització que pretendrà dur a terme l'empresa" i ha assenyalat que "aquests canvis que s'hauran de dur-se a terme de la manera més ordenada possible".

Una vegada finalitzat el procés d'adhesions voluntàries, des de la UGT van a instar la direcció de l'empresa a iniciar com més prompte millor les negociacions de renovació de l'actual Acord de Conveni.

"Des del nostre punt de vista serà el moment de començar a buidar incògnites sobre el nostre futur. Una vegada solucionat el camí dels quals se'n van, és el moment d'intentar buidar el camí dels quals quedem. I això, solament serà possible assegurant càrrega de treball i models electrificats", ha apuntat Faubel.

A la vista la situació que travessa l'automòbil i el conjunt de Ford Europa, UGT considera que cal "afrontar la circumstància, i entaular una negociació sense cap tipus de complex".

Per al portaveu de CCOO, José Arocas, es tracta de "un bon acord que facilita que no hi haja eixides traumàtiques" i que millora les condicions dels treballadors.

ERTO DE 20 DIES

Després de tancar l'ERE, la direcció de Ford Almuussafes ha subscrit amb UGT, en solitari, l'acord per a Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) plantejat en les fàbriques de motors i de producció de vehicles, amb motiu de la crisi dels microxips, un component dels vehicles el desproveïment dels quals està afectant al sector de l'automoció a nivell mundial.

El nou ERTO paralitzarà la producció durant 20 dies -entre el 28 d'abril i fins al 19 de juliol-, suspendrà l'activitat del torn de nit fins al mes de juliol i paralitzarà la fabricació de la furgoneta Transit Connect.

Per al portaveu d'UGT en Ford Almussafes es tracta d'un acord subscrit en "temps rècord" amb l'objectiu de "protegir els salaris i els llocs de treball de la plantilla que va a quedar a bord en la fàbrica". En aquest cas, CCOO no ha subscrit un ERTE que en la seua opinió, perjudica les condicions econòmiques dels treballadors, es fa "sense garanties de futur", i que s'ha originat per decisions que han pres les empreses.

Les parades en les plantes BAO (de fabricació de vehicles) serien del 28 d'abril a el 11 de maig; la setmana del 7 a el 11 de juny; i els dies 2, 9, 14, 15 i 19 de juliol. En motors, les parades previstes coincideixen amb fabricació de vehicles del 3 a el 11 de maig, i a més estarien els dies 21 i 28 del mateix mes; al juny tornen a coincidir amb vehicles del 7 a el 11, i sumen els dies 18 i 25; també coincideixen els dies 2, 9, 14 i 15 de juliol. A més 1 de maig és festiu, el 13 i el 16 de juliol festius locals i el dia 12 de juliol és dia de vacances.

Els 20 dies de parada total afectarien a un total de 6.400 persones d'una plantilla que supera els 7.000 efectius. La resta de dies laborables, al no produir Transit fins a juliol i la desaparició temporal del torn de nit (fins a eixe mateix mes de juliol), hi haurà uns 1.400 treballadors en ERTO diàriament.

En el mes de juliol, els afectats per l'expedient baixaren a uns 600 empleats, ja que es reprendria la producció de la Transit i tornaria el torn de nit, segons han informat a Europa Press fonts sindicals.