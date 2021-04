Sala Russafa estrena 'Un lugar de partida', una reflexió sobre el sentit de pertinença i la migració

L'obra, que pot veure's fins al pròxim 9 de maig, forma part del programa 'Graners de Creació', que estimula la posada en peus d'espectacles per part de creadors locals, i s'insereix en la programació del '10é Cicle de Companyies Valencianes' del teatre de Russafa de la mà de Vivirei Teatre, formació que la creadora ha fundat per a desenvolupar els seus projectes propis.

Márquez s'ha basat en l'experiència dels seus pares, una jove parella que va emigrar a Alemanya en els anys 60, una aventura que en la família es va repetir més tard, en 2008, quan el seu germà es va instal·lar als Estats Units per a créixer professionalment, i que ella també ha viscut, traslladant la seua residència a València des de fa set anys per a desenvolupar una carrera lligada a la companyia de teatre Arden i al Centre Cultural i Docent Sala Russafa, on imparteix classes d'interpretació, a més de participar en les produccions pròpies del teatre.

La creadora volia posar en qüestió fins a quin punt aquest tipus de fenòmens respon verdaderament a decisions personals ja que el Franquisme "animava a eixir d'Espanya amb una promesa de prosperitat que va seduir a moltíssima gent" de la mateixa manera que els espertenecs de la crisi immobiliària van portar a l'èxode a moltíssims jóvens que volien buscar-se un futur. "Però ningú estava tenint en compte les conseqüències personals, emocionals i vitals, que tenia per a eixa gent el desplaçament", admet.

D'ací el títol de la peça, 'Un lugar de partida' que "no solament fa referència a l'inici d'un viatge, també a la fractura que es pateix quan tens el cap i el cor en un lloc mentre que el cos està en un altre".

AUDIOVISUALS, AMBIENTACIÓ MUSICAL I SONORA

L'espectacle està basat en records i anècdotes familiars que s'han anat transformant en escenes on es narren els 13 anys que el matrimoni format per María Jesusa i Ángel van passar a Alemanya. "Tenia un gran respecte a l'hora portar a la ficció el que havien viscut els meus pares perquè és una història de parella. Però al mateix temps, és el reflex de l'Espanya d'una època i del que segueixen vivint molts migrants hui dia", afirma Márquez, qui dóna vida a la seua pròpia mare sobre les taules, acompanyada per Juan Carlos Garés, qui interpreta al seu pare.

El germen de l'obra va poder veure's sota el títol 'Un lugar al que ir' com a peça curta, dins del Festival de Russafa Escènica en 2019. Ara ha crescut fins a convertir-se en un espectacle de llarga durada, amb un desenvolupament complet dels personatges i una posada en escena enriquida.

A més, inclou la projecció d'audiovisuals, incorporant un rodatge en Súper 8 i fotografies de l'època. També fragments de les entrevistes realitzades als seus familiars en 2019, en el procés de documentació.

Col·laboren noms de l'escena musical independent valenciana, com David Campillos, Galope (Javier Marcos) i el Ser Humano(Gonzalo Fuster), que firmen versions lliures de la Rianxeira, cançó del folklore gallec, al costat de l'emigrant, de Juanito Valderrama, Radioactivity, de Kraftwerk o la interpretació d'Hurt per Johnny Cash. Mentre que Alberto Montero ha cedit 'Buscando un lugar donde vivir', del seu últim disc, 'El desencanto'.

L'ambientació es completa amb una escenografia amb mobiliari vintage, que recrea el xicotet apartament berlinés on vivia la parella. La il·luminació i el vestuari fan la resta per a transportar a l'espectador a una altra època i a la fractura interna d'aquests personatges, que es neguen a partir-se, que resisteixen aferrant-se als llaços que els uneixen com a parella i que els lliguen a els qui van deixar en la seua terra.